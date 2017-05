später lesen Krefeld Altlasten-Areal Lunkebeins Kull: Bodengutachten noch nicht in Sicht 2017-04-28T18:16+0200 2017-04-29T00:00+0200

Nicht zufrieden waren die Mitglieder der Bezirksvertretung West mit der Antwort des Fachbereichs Umwelt zum Verfahrensstand in Sachen Altlastenfläche Lunkebeins Kull. Dort an der Randstraße soll, wie berichtet, eine Kita errichtet werden, vorher stehen jedoch umfangreiche Untersuchungen des Erdreichs an. Das Amt hatte dem Gremium schriftlich mitgeteilt: "Eine Diskussion und Beratung in den politischen Gremien wird und kann erst nach Vorliegen des Gutachtens erfolgen". Mit dieser Vorgehensweise sind die Bezirkspolitiker ganz und gar nicht einverstanden. Sie fordern, bereits jetzt eingebunden zu werden und auch die Möglichkeit zu nutzen, auf die Ortskenntnis der Anwohner zurückzugreifen, die das Gelände gut kennen. Der Verwaltung, so erinnerte Hans-Josef Ruhland (CDU), sei schließlich auch nicht bekannt gewesen, dass es auf dem Sportplatz sehr wohl einen Brunnen gebe. Aktuell, wusste Ludger Walter vom Planungsamt zu berichten, sei die Verwaltung mit der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses befasst, das Voraussetzung für die Vergabe des Auftrags für das Bodengutachten ist. Zeitfenster für die Vorlage des Untersuchungsprogramms, schätzte Walter, sei Spätsommer oder Herbst.