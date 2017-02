Krefeld: Andrea Mierzwa ist neue Leiterin im Haus der Familie

Die Diplompädagogin übernimmt die Einrichtung am Lutherplatz von Christa Müller, die das Haus 40 Jahre geleitet hat. Von Carola Puvogel

Das Haus der Familie am Lutherplatz hat eine neue Leiterin. Mit Jahresbeginn hat die Moerserin Andrea Mierzwa den Posten von Christa Müller übernommen, die nach 40 Jahren im Haus der Familie in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Andrea Mierzwa ist Diplompädagogin, verheiratet, Mutter von zwei Kindern im Teenageralter, und hat lange im Bereich Flüchtlingshilfe gearbeitet. Zuletzt hat sie das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge und Folteropfer in Moers mit aufgebaut. "Ich habe das gern gemacht. Aber die Arbeit hat Spuren hinterlassen - viele menschliche Tragödien, die man nicht so leicht wegsteckt, gerade im Bereich der traumatisierten Flüchtlinge und Folteropfer", erzählt sie.

"Ich bin von Natur aus ein neugieriger Mensch und immer bereit, etwas Neues zu lernen. Und so habe mich jetzt kopfüber noch mal in so einen ganz neuen Themenbereich gestürzt, einfach, weil es mich reizt, wie abwechslungsreich das Haus der Familie ist." Ganz loslassen will sie das Thema Flüchtlinge dennoch nicht und trotz ihrer Leitungsfunktion selber weiter Kurse geben.

Am aktuellen Jahresprogramm hat Mierzwa noch nicht mitgearbeitet. "Ich habe jetzt erst mal Zeit, das Haus und alle Angebote kennenzulernen, um dann gegebenenfalls zum Halbjahresprogramm neue Impulse mit hineingeben zu können." Etabliertes solle auf jeden Fall erhalten bleiben. "Zum Beispiel haben wir eine Turngruppe, deren Damen schon seit fast 40 Jahren zusammen sind und alle kleinen und großen Katastrophen des Lebens miteinander gemeistert haben", erzählt Mierzwa. Der Kursus habe vor vielen Jahren als Mutter-Kind-Turnen begonnen, heute turne man sitzend "auf Stühlen".

Eltern-Kind-Kurse, berichtet die Leiterin, seien nicht mehr so gefragt wie noch vor einigen Jahren. "Viele Kinder gehen schon mit einem Jahr in die Kita und die Mütter zurück in den Beruf. Da ist es schwierig, noch Zeiten zu finden." Eventuell sollen solche Angebote nun versuchsweise in den späten Nachmittagsstunden stattfinden. Babykurse seien nach wie vor beliebt, auch die Kooperation mit den Familienzentren funktioniere gut.

Zu den Rennern im Haus der Familie gehören die Kochkurse. "Der Kursus Weihnachtsmenü war schon im Januar komplett ausgebucht, die Zusatztermine ebenso", berichtet Mierzwa. Gut angenommen würden auch Themen wie "Vegane Küche", "Einmachen" oder "Geschenke aus der Küche". Ein Dauerbrenner seien auch Nähkurse. "Nähen ist wieder voll im Trend", weiß die Leiterin.

Ein möglicherweise bevorstehender Umzug der Einrichtung, sollte das Haus der Familie, wie berichtet, an einen Investor verkauft werden, der dort eine Kita errichten will, macht Andrea Mierzwa wenig Kopfzerbrechen. "Das wäre dann ein neuer Start, das wird schon gut werden", meint sie optimistisch. Noch sei nichts entschieden, aber man wolle und werde sich auf keinen Fall "verschlechtern".

Infos zum Kursprogramm unter "http://www.hdf-krefeld.de" , Lutherplatz 32, Telefon 02151 399171

