Krefeld: Appell: Grundsanierung statt Flickwerk in Horkesgath-Sporthallen

Appell: Grundsanierung statt Flickwerk in Horkesgath-Sporthallen

Ulrich Ropertz gehört der Sportfachschaft der Realschule Horkesgath an. Der Krefelder bemängelt teils haltlose Zustände in den beiden dortigen Zwei- und Dreifach-Sporthallen. Von Bianca Treffer

Spielfeldmarkierungen, die kaum noch zu erkennen sind, eine des Öfteren ausfallende Heizung, eine Lehrerumkleidekabine mit Löchern in den Wänden und angerosteten Türrahmen, Schimmel in den Umkleidekabinen, falsch angebrachte Leuchtstreifen an den Treppen, undichte Stellen im Dach - die Mängelliste, die Ulrich Ropertz, Mitglied der Sportfachschaft der Realschule Horkesgath, erstellt hat, ist lang. Ropertz weiß, wovon er spricht. Der Hülser übte als junger Mann seinen Sport unter professionellen Bedingungen aus. Als talentierter Fußballer beim FC Bayer 05 Uerdingen zu Bundesligazeiten kickte er unter Anleitung von Weltmeister Rainer Bonhof für die Vertragsamateur-mannschaft.

Ropertz spricht von haltlosen Zuständen in den Zwei- und Dreifachsporthallen an dem Schulzentrum. "Immer wieder werden bei Kindern und Jugendlichen die Problematiken Bewegungsmangel und Übergewicht zur Sprache gebracht. Sport, auch in der Schule, stellt einen wichtigen Faktor dar. Wenn ich auf diese Sporthallen blicke, kann ich aber nur sagen: Der Stellenwert von Schulsport scheint ganz hinten anzustehen und keine Lobby zu haben", bemerkt Ropertz.

Schon seit Längerem sind ihm die Zustände der beiden Hallen ein Dorn im Auge. Als Mitglied der Sportfachschaft der Realschule muss er sich mit den Klagen der Sportlehrer auseinandersetzen. Und die klagen zu Recht, wie Ropertz findet. "Ich habe 1987 am Gymnasium Horkesgath mein Abitur gemacht. Die Hallen sehen heute noch so aus, wie vor 30 Jahren beziehungsweise schlimmer", lautet sein Kommentar. Dass aufgrund von Mängeln wie einer nicht funktionierenden Heizung Sportunterricht ausfällt, empfindet er großes Manko.

Ropertz sieht des Weiteren unter anderem die starke Beanspruchung der Hallen durch den Rollhockeysport als problematisch an. Die extreme Bodenbelastung durch die Rollen der Hockeystiefel strapaziert den Boden über Gebühr und bringt die aufgetragenen Markierungen zum Verschwinden. Wer Badminton, Hand-, Basket- oder Volleyball spielen will, muss so teilweise auf Linien verzichten.

Detlef Flick, Fachbereichsleiter Sport und Bäder, spricht von stark beanspruchten Hallen, aber genau wie Annette Terhorst, kommissarische Leiterin des Gebäudemanagements der Stadt Krefeld, weist er darauf hin, dass es eine klare Festlegung von Seiten der Stadt gibt, die besagt, dass dieser Standort dem Rollhockey vorbehalten ist. "Die Markierungen sind in der Tat ein Problem, wobei wir sie in regelmäßigen Abständen immer neu aufbringen", sagt Terhorst. Eine andere Lösung gibt es nicht, denn eingelassene Linien bergen die Gefahr einer Stolperkante.

Konkrete Schadensmeldungen wie undichte Dächer sind ihr dagegen nicht bekannt. "Die Hallen befinden sich regelmäßig in der Überarbeitung", berichtet Terhorst. Dass Toiletten, Duschen und Umkleiden dabei nicht neuwertig zu betrachten seien, sei klar.

Aktuell läuft bei der Stadt Krefeld eine Priorisierung von Dingen, die im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule" umgesetzt werden sollen. Fest steht: Die Hallen am Schulzentrum Horkesgath sind dabei. Wie es bis jetzt aussieht, sollen Duschen und Toiletten saniert werden. Ropertz hofft indes, dass für die Hallen von Grund auf Gelder in die Hand genommen und nicht nur Löcher gestopft werden.

