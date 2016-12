Krefeld: Arbeiten mit Menschen, die nicht arbeiten können

Ihre Schulferien hat Katja Fortmann als Teenager oft im Schwarzwald gemeinsam mit ihrem Cousin verbracht, der dort mit seiner Familie lebt. Der Cousin ist mehrfach schwerstbehindert. "Ich habe da schon früh gemerkt, dass es mir Spaß machen könnte, mich später beruflich mit Behinderten zu beschäftigen", berichtet die 25-jährige Heilerziehungspflegerin aus Uerdingen. Von Norbert Stirken

Nach ihrer Schulzeit besuchte sie das Vera-Beckers-Berufskolleg, um ihre Ausbildung zu beginnen. Ihr Anerkennungsjahr verbrachte sie in einer Einrichtung der Dr.-Ulrich-Lange-Stiftung im Peter-Billecke-Haus an der Virchowstraße. Seit Beginn des Monats arbeitet sie im Heilpädagogischen Zentrum an der Siemensstraße. Sie kümmert sich um diejenigen, die nicht arbeiten können. Sonderpädagogische Betreuung heißt das im Fachbegriff. Sie fördert, pflegt, beschäftigt und betreut schwerst mehrfachbehinderte Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren. Das ist bisweilen auch eine körperlich anstrengende Tätigkeit. "Im Billecke-Haus waren wir Familienersatz, jetzt sind wir Wegbegleiter", beschreibt die tierliebe junge Frau den Unterschied an ihren bisherigen Berufsstationen. Mit ihrem Lebengefährten Daniel, den Hunden Balu und Maja sowie den Katzen Elly und Carlo lebt die bekannte Bäckerstochter in Uerdingen. Soziales Engagement wurde und wird in ihrer Familie immer groß geschrieben. Vor wenigen Tagen haben die Eltern das tolle Ergebnis einer Geschenke-Aktion an Vertreter des Kinderheims Kastanienhof weitergeleitet, um den Jungen und Mädchen dort mit der Unterstützung vieler Krefelder eine Freude zu machen. Sie selbst besucht gerne ein Kino, trifft Freunde und geht auswärts essen. Katja Fortmann mag ihre Klienten. Sie sind sehr authentisch. Keiner von ihnen verstellt sich, lächelt einem falsch aus Berechnung ins Gesicht. Sie sind grundehrlich, lachen, wenn sie fröhlich sind, schimpfen, wenn sie sich ärgern und weinen, wenn sie traurig sind. "Mir macht jeder Tag in meinem Beruf im HPZ wieder erneut Spaß", erklärt Katja Fortmann, die mit Freude die Fortschritte beobachtet, die die Menschen mit Behinderung mit ihrer Hilfe machen.

Weihnachten ist für sie die Zeit der Besinnung im Kreis der Familie. Schenken hat für sie nicht die große Bedeutung. Da ihre Eltern als Bäcker selbstständig sind und stets viel arbeiten müssen, ist die Auszeit zum Fest etwas Besonderes für beide Seiten. Schmücken und Plätzchen backen versetzen Katja Fortmann in die richtige Adventsstimmung. In den ruhigen Momenten denkt sie dabei an diejenigen, denen es im Leben nicht so gut geht wie ihr selbst.

