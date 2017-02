Krefeld: Aschermittwoch zwischen Politik und Kirche

Politisch

Ursprung Liegt in Bayern; die Tradition reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück; demnach war das Treffen bayerischer Viehzüchter in Vilshofen auch beliebte Gelegenheit zu politisieren; als Geburtsjahr der Moderne gilt eine Kundgebung des Bayerischen Bauernbundes im Jahr 1919. In der Bundesrepublik wurde der bayerische Politische Aschermittwoch ab 1953 durch Franz Josef Strauß bundesweit bekannt.

Krefelder Termine

SPD Fischessen bei Gleumes, Sternstr. 12, 18 Uhr, Gastredner ist NRW- Finanzminister Norbert Walter-Borjans

CDU Fischessen im Restaurant "Haus Kleinlosen", Zwingenbergstraße 116, Start 19 Uhr; Redner sind die Krefelder CDU-Landtagskandidaten Marc Blondin und Britta Oellers, die Moderation liegt bei Michael Blum.

FDP Restaurant "Keld" im Kaiser-Wilhelm- Museum, 19 Uhr, Gastredner ist Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP-NRW.

Grüne Politisches Kasperle-Theater "Ziemlich beste Partner" in der "Kulisse", Fabrik Heeder, Virchowstr. 130, Beginn 19 Uhr.

Christlich

Ursprung Seit Papst Gregor dem Großen (540-604) ist der Aschermittwoch der Auftakt der Fastenzeit bis Ostern. Der Name Aschermittwoch geht auf den Brauch zurück, in der Aschermittwochsmesse die Asche der verbrannten Palmzweige des Vorjahres zu segnen und den Gläubigen mit dieser Asche ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen. Die Palmzweige erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem.

Die Messen in Krefeld St. Anna: 19 Uhr. St. Antonius: 18 Uhr. St. Bonifatius: 18.30 Uhr. St. Clemens: 10 Uhr. St. Cyriakus: 19 Uhr. St. Elisabeth: 15 Uhr Kapelle der Franziskusschwestern, Jungfernweg 1. St. Gertrud: 18.30 Uhr. St. Heinrich Uerdingen: 10 Uhr Kunigundenheim. Herz-Jesu, Königshof: 8.30 Uhr. St. Johann Baptist: 18 Uhr. St. Josef: 18.30 Uhr. St. Josef, Traar: 10 Uhr. St. Karl Borromäus: 19 Uhr. Maria Waldrast: 19 Uhr. St. Mariä Himmelfahrt: 18.30 Uhr. St. Martin: 9 Uhr. St. Michael: 9.15, 19 Uhr. St. Paul: 18 Uhr. St. Peter Uerdingen: 8.15 Uhr. St. Stephan: 19 Uhr. St. Thomas Morus: 19 Uhr.

Autofasten Das Bistum Aachen lädt alle katholische Gemeinden Krefelds zur Teilnahme an der Aktion "Autofasten" ein. Die Teilnehmer sind aufgefordert, vom Auto auf das Fahrrad oder Bus und Bahn umzusteigen.

Polnische Messe Die Pfarrei St. Christopherus bietet in der Herz-Jesu-Kirche in Bockum einen polnischen Gottesdienst an - Beginn 18.30 Uhr.

Quelle: RP