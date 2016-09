später lesen Krefelder Seniorin in Lebensgefahr Auto schleudert bei Unfall in wartende Radfahrer FOTO: Strücken Lothar Teilen

Bei einem Unfall ist am Dienstag ein Auto in eine Gruppe Radfahrer gerutscht. Eine Seniorin schwebt in Lebensgefahr. Eine defekte Ampel könnte zu dem Unglück geführt haben.