Krefeld: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radler

Auf dem Reepenweg ist am Donnerstag ein Autofahrer geflüchtet, nachdem er mit einem Radfahrer zusammengestoßen war.

Der Radfahrer blieb unverletzt, das Fahrrad wurde beschädigt. Laut Polizei fuhr der 18-Jährige gegen 8 Uhr mit seinem Rad auf dem Reepenweg in Richtung Schulzentrum, als an der Leidener Straße ein Auto seinen Weg kreuzte und mit ihm zusammenstieß. Der Fahrer des schwarzen Pkw stieg aus, erkundigte sich nach dem Krefelder, fuhr dann aber weiter. Der Flüchtige ist etwa 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an "hinweise.krefeld@polizei.nrw.de".

(jon)