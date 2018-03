später lesen Höhe der Beute unklar Bankautomat in Krefeld gesprengt 2018-03-08T06:37+0100 2018-03-08T06:39+0100

Unbekannte Täter haben in Krefeld einen Bankautomaten gesprengt und dabei Geld erbeutet. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen sagte, hatten aufgeschreckte Anwohner in der Nacht die Beamten alarmiert.