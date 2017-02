später lesen Sturm Thomas Baumspitze stürzt in einen Pkw FOTO: Lammertz Thomas FOTO: Lammertz Thomas 2017-02-23T18:36+0100 2017-02-24T00:00+0100

Karnevalssturm Thomas rüttelte gestern auch in Krefeld an zahlreichen Rollladen, blies durch die Straßen und zerzauste so manche Jecken-Frisur: Glück im Unglück hatte gestern Mittag ein Pkw-Fahrer an einem Möbelmarkt an der Hülser Straße. Nach Informationen unserer Zeitung war dort durch eine Windböe die Spitze eines Baumes abgebrochen, auf einen Lkw gestürzt und anschließend in die Frontscheibe eines geparkten Wagens gerutscht. Verletzt wurde niemand, da sich im Fahrzeug in diesem Moment keine Personen aufhielten. Ebenfalls blockiert wurde eine angrenzende Gleisstrecke der Hafenbahn. In Uerdingen wurde am Abend die Altweiberparty abgesagt - eine Stunde vor Beginn.