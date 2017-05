Krefeld: Bayer-Symphoniker: "Sternstunden" mit Lichtchoreographie

Im Jahr ihres 85-jährigen Bestehens haben die Bayer-Symphoniker sich dazu entschlossen, Neues zu wagen. Am 14. Mai um 18 Uhr gibt es im Seidenweberhaus Krefeld unter dem Titel "Sternstunden" erstmals Musik aus bekannten Filmen, außerdem das zweite Klavierkonzert von Schostakowitsch. Durch eine eigens komponierte Lichtchoreographie wird die Musik emotional verstärkt werden.

Der Kooperation mit dem in Krefeld ansässigen Klavierbauer Kawai ist es zu verdanken, dass mit Ilya Schmuckler ein junger Solist mit bereits internationaler Reputation verpflichtet werden konnte. Der 23-jährige studiert am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium und ist bereits Preisträger wichtiger internationaler Wettbewerbe. Eingeleitet wird der Abend mit dem Adagio aus dem Film "Spartacus" des armenischen Komponisten Aram Chatschaturjan.

Im zweiten Konzertteil folgt als Hauptwerk die fünfsätzige Star Wars Suite des amerikanischen Komponisten John Williams, außerdem Musik aus "Gladiator" von Hans Zimmer und aus "The Mission" von Ennio Morricone. Der opulenten Instrumentierung der Filmmusiken folgend werden die Bayer-Symphoniker in voller Besetzung mit 80 Musikern auftreten, darunter fünf Musiker an Pauken und Schlagwerk. Die musikalische Leitung hat Thomas Schlerka.

Mit der Gestaltung der Lichtchoreographie wurde die in Krefeld ansässige Ilbertz Veranstaltungstechnik beauftragt; diese hat unter anderem auch die Lichtchoreographie aus Anlass der Wiedereröffnung des Kaiser Wilhelm-Museums gestaltet. Eintrittskarten gibt es bei den Mitgliedern der Bayer-Symphoniker oder über den Online-Ticketshop unter "http://www.bayer-symphoniker.de" .

Quelle: RP