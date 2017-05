später lesen Krefeld Bewaffneter Raub: Polizei sucht Tatverdächtige 2017-05-05T17:43+0200 2017-05-06T00:00+0200

Die Polizei fahndet mit zwei Phantombildern nach Tatverdächtigen, die vor einigen Wochen eine Frau in ihrer Wohnung überfallen und sie beraubt haben sollen. Am 3. März traten zwei Männer und eine Frau gegen 20.45 Uhr eine Wohnungstür an der Hülser Straße ein und drohten der 24-jährigen Bewohnerin mit einer Schusswaffe.