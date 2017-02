später lesen Krefeld Feuerwehr rettet Mann mit Hund von brennendem Dach FOTO: Lothar Strücken 2017-02-19T09:43+0100 2017-02-19T09:43+0100

In der Nacht zu Sonntag hat das Dachgeschoss eines Hauses am Frankenring in Krefeld gebrannt. Die Feuerwehr rettete einen Bewohner und seinen Hund vom Dach. 28 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Inzwischen ist der Einsatz beendet.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP. zum Autorenprofil schließen