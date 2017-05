Eine Jugendliche wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Dreikönigenstraße leicht verletzt.

Die 14-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Ostwall unterwegs. An der Kreuzung Petersstraße prallte sie mit dem Auto einer 70-Jährigen zusammen, die sich aufgrund eines Rückstaus langsam in den Kreuzungsbereich getastet hatte.

Das Mädchen stürzte und wurde dadurch verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.