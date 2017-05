später lesen Zeugin gesucht Unbekannter würgt Autofahrerin auf Krefelder Raststätte 2017-05-02T17:47+0200 2017-05-03T11:31+0200

Bereits am 10. Februar hat ein Unbekannter eine Autofahrerin in ihrem Auto auf der Autobahnraststätte Geismühle Ost in Krefeld angegriffen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht den Täter und hofft auf Hinweise von einer Zeugin.