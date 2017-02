später lesen Krefeld Rosenmontags-Diebe scheitern an Rollladen FOTO: dpa, mov wst aba FOTO: dpa, mov wst aba 2017-02-28T11:27+0100 2017-02-28T11:27+0100

Am Rosenmontag sind zwei Männer in eine Wohnung an der Gneisenaustraße eingebrochen. Einer der beiden Männer konnte festgenommen werden, der zweite Mann wird gesucht.