Am Montagmorgen hat sich ein Mann auf dem Hochbendweg vor einer Radfahrerin entblößt. Die Polizei fahndet nach dem Exhibitionisten.

Um 6.30 Uhr fuhr eine 36-jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad auf einem Waldweg am Hochbendweg, als ihr ein Mann zu Fuß entgegen kam und sich in schamverletzender Weise zeigte. Anschließend fuhr die Frau nach Hause und informierte die Polizei.

Der Mann ist circa 1,80 Meter groß, etwa 50 bis 55 Jahre alt und von normaler Statur. Er hat grau gewellte Haare und trug ein beiges Hemd und Jacke sowie eine blaue Jeans.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(veke/ots)