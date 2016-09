später lesen Krefeld Feuer am Ostwall - Straßenbahnen fahren nicht FOTO: Lothar Strücken Teilen

2016-09-19T09:45+0200

In einem Gebäude in der Krefelder Innenstadt hat es am Montagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr rettete eine Person aus dem Dachgeschoss, ein Nachbar befreite eine schwer verletzte Katze. Während der Löscharbeiten können Straßenbahnen in dem Bereich nicht fahren.