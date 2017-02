Seit vergangener Woche Montag wird die 13-jährige Mandy K. aus Krefeld vermisst. Die Polizei sucht mit Foto nach dem Mädchen und bittet um Hinweise.

Die Polizei beschreibt das Mächen als 1,55 Meter groß und mit mittellangen, braunen Haaren.

Zuletzt sei Mandy am Montag, 6. Februar, gegen 7.15 Uhr in einer Einrichtung an der Hubertusstraße gesehen worden. Dabei habe sie einen roten Strickpullover, eine schwarze Lederjacke, eine blaue Jeanshose und helle Schuhe getragen.

Laut Polizei gebe es außerdem Hinweise, dass sich das Mädchen am vergangenen Mittwoch und Donnerstag (8. und 9. Februar) im Bereich der Obergath aufgehalten haben soll.

Die Polizei sucht nun öffentlich auch mit einem Foto nach der Minderjährigen. Hinweise erbittet die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(ots)