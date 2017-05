später lesen Zeugen gesucht Versuchter Einbruch in Krefelder Doppelhaushälfte 2017-05-03T11:31+0200 2017-05-03T11:31+0200

Am Dienstag haben Unbekannte versucht, in eine Doppelhaushälfte an der Kaiserswerther Straße einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.