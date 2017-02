Krefeld: Schlägerei am Rosenmontag endet im Krankenhaus

Schlägerei am Rosenmontag endet im Krankenhaus

Am Rosenmontag hat die Polizei einen Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen, der einen Mann auf der Hülser Straße angegriffen und dabei leicht verletzt hatte.

Laut Polizeiangaben sollen die beiden Männer am Abend des Rosenmontags gegen 20.30 Uhr in einen Streit geraten sein. Während der Auseinandersetzung nahm der 58-Jährige Anlauf und trat dem 40-Jährigen mit dem Fuß gegen den Kopf. Der Krefelder fiel zu Boden, worauf der 58-Jährige weiterhin auf ihn einschlug.

Erst als zwei Zeugen zur Hilfe eilten, ließ der Mann von dem Krefelder ab und flüchtete in Richtung Moritzplatz, wie die Poilizei am Dienstag mitteilte. Dort stellten die Beamten den Täter. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Der 58-jährige Täter wurde vorübergehend auf die Polizeiwache gebracht, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Der 40-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

(ots)