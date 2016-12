später lesen Karambolage mit sechs Autos Drei Schwerverletzte bei Unfall in Krefeld FOTO: Lothar Strücken Teilen

Am Dienstagmorgen wurden bei einem Unfall am Europaring in Krefeld drei Menschen schwer verletzt. Kurz vor der Auffahrt zur A57 waren insgesamt sechs Autos kollidiert.