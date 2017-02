Die seit vergangener Woche Montag vermisste 13-jährige Mandy K. konnte am Mittwochabend wohlbehalten aufgefunden werden. Viele Krefelder hatten sich an der Suche beteiligt.

Die Polizei hatte öffentlich mit Foto nach dem Mädchen gesucht. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde die Vermisstenfahndung nach dem Mädchen inzwischen zurückgenommen.

Verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung hätten nach Polizeiangaben dazu geführt, dass die Beamten das Mädchen am Mittwochabend in der Innenstadt in ihre Obhut nehmen konnten.

(ots)