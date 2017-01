Krefeld: Böller reißt Krater in Grünstreifen und beschädigt Haustüren

Es war eine ruhige Silvesternacht - zumindest aus Sicht der Polizei. So mussten die Beamten zwischen 18 und 6 Uhr zu 119 Einsätzen ausrücken. Damit sei die Einsatzlage deutlich ruhiger gewesen als im vorangegangenen Jahr, so die Polizei. Lediglich ein Böller sorgte für Aufsehen.

Für Aufsehen sorgte jedoch ein Böller, den ein 39-jähriger Mann an der Ecke Krahnenstraße/ Ritterstraße zündete. Der Feuerwerkskörper riss einen 40 Zentimeter tiefen und ein Meter breiten Krater in den dortigen Grünstreifen und beschädigte die Scheiben von drei umliegenden Haustüren. Den ungewöhnlich explosiven Böller hat der 39-Jährige nach eigenen Angaben geschenkt bekommen und zündete ihn kurz nach Mitternacht. Die Beamten erstellten eine Anzeige.

Bereits um 18.15 Uhr brannte ein ausgedienter Wohnwagen aus. Er stand seit mehreren Wochen am Straßenrand Bruchhecke in Linn. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Im Fahrzeug befand sich Schrott und anderer Abfall. Das Ordnungsamt hatte bereits einen roten Aufkleber angebracht, um den Halter aufzufordern, das Fahrzeug zu entfernen. Eine Zeugin hatte vor dem Brand einen explodierenden Feuerwerkskörper im Bereich des Wohnwagens wahrgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02151 - 6340.

Um 19 Uhr konnten Beamte im Rahmen der verstärkten Alkoholkontrollen auf dem Flünnertzdyk einen 58-Jährigen festnehmen. Der Mann wurde gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht.

Und auch das kommt Silvester vor: Um 00.24 Uhr wurde auf dem Südwall ein Einsatzfahrzeug mit Pyrotechnik beschossen. Ein 20-jähriger Mann hatte Leuchtspurmunition aus einer Schreckschusswaffe mit Pyrotechnikaufsatz abgefeuert und die Frontscheibe eines Polizeifahrzeugs getroffen. Schnell stellten die Beamten den zu Fuß flüchtenden Täter und nahmen den Alkoholisierten vorläufig fest. Die restliche Nacht verbrachte er zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die Scheibe des Polizeiwagens wurde leicht beschädigt.

Alkohol war auch im Spiel, als um 2.20 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer auf dem Boomdyk mit Karacho in ein parkendes Auto fuhr. Da der Verdacht bestand, dass er auch Drogen konsumiert hatte, wurden ihm auf der Wache zwei Blutproben entnommen. Den Führerschein des Mannes hat die Polizei erst einmal einbehalten.

Was passierte noch? Gegen 4 Uhr wurden aus einer Wohnung Feuerwerkskörper in Richtung einer Menschenmenge abgeschossen, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielt. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Menge. Die in der Wohnung feiernden jungen Leute bestritten den Vorwurf. Die Feier wurde beendet. Die Gäste erhielten Platzverweise. Und um 5 Uhr setzten Unbekannte Am Mörterhof drei Mülltonnen in Brand. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02151/6340.

(bk)