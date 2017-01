Krefeld: CDU: "Der demografische Wandel ändert das Zusammenleben"

Politik und Verwaltung müssen mit den Bürgern frühzeitig die nötigen Entscheidungen treffen. Von Joachim Niessen

Die weitreichenden Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Zusammenleben in der Stadt sind nach Meinung der CDU das zentrale Thema in Krefeld für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Politik und Verwaltung müssen gemeinsam mit den Bürgern frühzeitig die nötigen Entscheidungen treffen und richtige Wege einschlagen, sind die Christdemokraten überzeugt. Ins politische Jahr 2017 startet die Partei mit einem Zitat aus dem Buch des Propheten Jeremia: "Suchet der Stadt Bestes".

"Das ist eine über 2500 Jahre alte und doch fortwährend gültige Aufforderung", erklärt hierzu der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Wettingfeld. "Soweit die Worte des Propheten Jeremia, die auch für uns und unser politisches Handeln in und für Krefeld Orientierung und Leitlinie sein können. Wenn wir uns mit unserer politischen Arbeit an dieser Leitlinie ausrichten, greifen wir damit gleichsam Fragen und Probleme auf, die sich aus dem demografischen Wandel - auch und insbesondere in und für Krefeld - ergeben."

Die CDU ist davon überzeugt, dass der demografische Wandel das Zusammenleben und die Voraussetzungen für die Entwicklung von Wohlstand und Lebensqualität in der Stadt in den nächsten Jahrzehnten deutlich verändern wird. "Unsere Demografiepolitik hat daher das Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Wohlstand für die Menschen aller Generationen in unserer Stadt erhöhen und die Lebensqualität weiter verbessern", sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Britta Oellers.

Hierbei hat sich die CDU klare Ziele gesetzt: Die Partei will insbesondere dazu beitragen, das wirtschaftliche Wachstumspotenzial zu stärken, um den erreichten materiellen Wohlstand fortzuentwickeln und an künftige Generationen weitergeben zu können. Ebenfalls von zentraler Bedeutung sei es, den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren und zu unterstützen.

"Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Förderung der Familien sowie zwischen den Generationen, zwischen Kranken und Gesunden, Wohlhabenden und weniger Wohlhabenden, Menschen mit und ohne Behinderungen sowie zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund", so Wettingfeld. Parallel müsse aber eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und eine hohe Lebensqualität in den vom demografischen Wandel sehr unterschiedlich betroffenen ländlichen und städtischen Regionen beachtet werden. Eckpunkte hierbei sind für die Partei eine solide Finanzpolitik, die Verlässlichkeit der sozialen Sicherungssysteme und ein dauerhaft attraktiver und moderner öffentlicher Dienst.

"Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es aus unserer Sicht eines breiten Maßnahmenbündels auf zahlreichen Handlungsfeldern", sagt Oellers. Die Sozialpolitikerin ist überzeugt, dass sich der demografische Wandel selbst - wie auch Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen - allein durch Zuwanderung aus dem Ausland zwar nicht umkehren, aber "in seiner Dimension beeinflussen" lasse. Britta Oellers: "Grundsätzlich könnte auch ein moderater Anstieg der Geburtenziffer helfen, unerwünschte Folgen des demografischen Wandels langfristig abzuschwächen." Als weiteren Teil ihrer Demografiestrategie sieht die CDU - neben allgemeinen Maßnahmen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit in der Stadt - eine umfassende Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen sowie eine gute Bildung in guten Schulen. "Dem dienen unsere Programme zum Ausbau der Kinderbetreuung in Krefeld sowie zur Modernisierung unserer Schulen, die wir mit den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre erfolgreich auf den Weg gebracht haben", ergänzt Wettingfeld. "Diesen Weg, das gilt auch für die Fortführung der Haushaltskonsolidierung sowie für die Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen, städtebaulichen, wirtschaftlichen und verkehrlichen Infrastruktur in unserer Stadt, will und wird die CDU weiter gehen. Dafür ist uns die Aufforderung aus dem Buch des Propheten Jeremia ,Suchet der Stadt Bestes' fortwährend Richtschnur und Leitlinie."

