Krefeld: Coprayer Hofrunde: FDP kürt Michael Bröcker zum Ritter

Die Coprayer Hofrunde - die dieses Jahr im Zeichen der "Chancen" steht - öffnet am kommenden Dienstag, 6. März, erneut ihre Tore auf der Burg Linn. Seit nunmehr 56 Jahren verleiht der FDP-Bezirksverband Niederrhein bei seiner Traditionsveranstaltung die Ritterwürde jeweils an einen "Ritter der spitzen Feder" (Journalist) und an einen "Ritter der spitzen Zunge" (Politiker), der sich im vergangenen Jahr in seinem Feld besonders verdient gemacht hat. Ausgezeichnet werden Michael Bröcker, Chefredakteur der Rheinischen Post, und Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident des Landes NRW und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration.