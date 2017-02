Krefeld: Cornelia Zelz führt mit 90 Jahren noch ihr Bestattungsunternehmen

Vor 130 Jahren gründete ihr Urgroßvater die Firma als Sargfabrik. Durch ihren ernsten Beruf habe sie viel Freude am Leben, sagt die rheinische Frohnatur, die nicht nur Spaß am Karneval hat. Von Jochen Lenzen

Cornelia Zelz ist eine außergewöhnliche Frau: Gerade ist die gebürtige Krefelderin 90 Jahre alt geworden und führt immer noch ihr Bestattungsunternehmen an der Marktstraße 179, das jetzt seit 130 Jahren besteht. "Ich fasse meine Arbeit als Berufung auf. Die Organisation und die individuelle Gestaltung von Beerdigungen mit Dekoration der Trauerhalle gemäß den Vorlieben und Hobbys der Verstorbenen einerseits und dem notwendigen psychischen Eingehen auf die Hinterbliebenen andererseits ist eine anspruchsvolle Aufgabe, in der ich ganz aufgehe. Außerdem hält die tägliche Begegnung mit Menschen auch geistig fit", sagt die 90-Jährige.

Gegründet wurde die Firma von Cornelia Zelz' Urgroßvater als Sargfabrik, das sich dann zu einem Bestattungsunternehmen entwickelte und an die nächsten Generationen weitergegeben wurde. "Meine Mutter hat die Innenausstattung der Särge, also Kissen und Decken, noch selbst genäht", erinnert sich Cornelia Zelz.

Nach dem Besuch der Volksschule hat sie in der Zeit der englischen Besatzung Krefelds die Handelsschule besucht. Es kam ihr zugute, dass ihr Lieblingsfach Englisch war und von den Besatzern als Simultandolmetscherin eingestellt wurde. Dabei lernte sie ihren Chef Meredith Broad, den Leiter der Verpflegungsstelle, näher kennen und heiratete ihn 1947.

Sechs Jahre lang lebten sie in England, wo auch die Zwillingstöchter Angela und Karoline geboren wurden. Bevor sie das Geschäft nach der Rückkehr aus England übernahm, arbeitet sie zunächst noch als Dolmetscherin bei Siempelkamp und bei Volkmann. Wichtig ist Cornelia Zelz, dass ihr Unternehmen das einzige dieses Namens ist, das in direkter Nachkommenschaft des Firmengründers geführt wird und immer noch in Familienbesitz ist. Mit ihren Töchtern führt sie es jetzt in die nächste Generation.

"Durch den ernsten Beruf habe ich viel Freude am Leben", sagt die rheinische Frohnatur, die besondere Freude am Karneval hat. Sie ist Ehrensenatorin der KG Mösche-Männekes und seit Jahrzehnten regelmäßige Besucherin der Creinvelt-Sitzungen. Auch mit Freunden und der Familie feiert sie in ihrer Freizeit gern - und fährt bis heute jedes Jahr wenigsten einmal nach England. Ihr Wunsch für die Zukunft: "Möge Gott mir meine bisher bärenstarke Gesundheit noch lange erhalten."

