Krefeld: "Da können die Männer nun wirklich nicht mithalten!"

Die Damensitzung der "Fidele 11" sorgte am Samstagnachmittag im Seidenweberhaus für schwungvolle Begeisterung. Von Sonja Stemes

"Steht auf, wenn ihr Party wollt" erklang es am Samstagnachmittag im Seidenweberhaus - und rund 870 Frauen im Saal sangen voller Enthusiasmus mit. Sie waren gekommen, um an der diesjährigen Damensitzung der "Fidele 11" - Damenkomitee der Großen Karnevalsgesellschaft Krefeld (GKG) 1878 - teilzunehmen. Und es gab zusätzlich einen besonderen Grund zum Feiern: Die "Fidele 11" bestehen jetzt seit 66 Jahren und begehen somit ein närrisches Jubiläum. Wenn er so auf die Sitzungen der vergangenen Jahre zurückblicke, sei er sich in einem Punkt ganz sicher, verkündete Sitzungspräsident Andreas Jörissen: "Da können die Männer nun wirklich nicht mithalten!"

Natürlich gab es für die bestens aufgelegten und fantasievoll verkleideten Närrinnen auch ein hochkarätiges Programm. Immer gern gesehen bei Damen jedes Alters: der alljährliche "Nummernboy." Der nannte sich schlicht "AK" und zeigte sich zunächst im feinen Anzug. Den behielt er, wie zu erwarten war, allerdings nicht lange an. Bis es zur finalen Strip-Show kam, mussten die entfesselten Frauen einige Zeit ausharren, was bei dem abwechslungsreichen Geschehen auf der Bühne aber überhaupt nicht schwer fiel. So blieb bei der Rede von "Achnes Kasulke" alias Annette Esser kaum ein Auge trocken. Die fleißige Putzfrau ist, wie sie erzählte, unter anderem Mitglied in einem rein weiblichen Kegelclub: "Acht Frauen, insgesamt 1000 Kilo", fasste sie zusammen. Sie selbst sei übrigens eine der "leichteren". Früher habe sie mal eine Wespentaille besessen, jetzt eher eine Hummelhüfte. Das läge eventuell an ihren Essgewohnheiten: "Auf die Frage, ob ich auf die Pommes was drauf haben will, sage ich gern 'ein halbes Hähnchen'!" Eine pfiffige Playbackshow mit rasanten Kostümwechseln bot das "Heddemer Dreigestirn". Das Trio begeisterte die ausgelassenen Zuschauerinnen unter anderem mit "Hey Baby" oder "Komm', hol das Lasso raus." Dass die Jungs auch super tanzen können, bewiesen sie bei dem fetzigen "Gangnam Style". Da hielt es kaum eine Närrin auf den Stühlen. Zu weiteren Highlights zählten die schwungvollen Auftritte des "Thorrer Schnauzerballetts" und des Tanzcorps GKG Krefeld 1878. "De Köbisse" und "Die Junx" sangen stimmungsvolle Songs, das Krefelder Prinzenpaar schaute mit seinen Garden vorbei - und zum Finale ließen sich die Damen sehr gerne von "Wolles" Sohn, Achim Petry, in die Welt des Schlagers entführen.

Quelle: RP