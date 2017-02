Krefeld: Danziger Platz im Dornröschenschlaf

Der Bürgerverein Linn wünscht sich, dass der Danziger Platz sich zur "Neuen Mitte" von Linn entwickelt. Es werden nun Ideen gesucht, wie das Areal verschönert werden könnte. Auch beim Pflegezustand gibt es aktuell erhebliche Mängel. Von Carola Puvogel

Die Bürger Linns sind gefragt: Sie sollen helfen, den Danziger Platz mit seinem denkmalgeschützten Schulgebäude von August Biebricher aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Das jedenfalls wünscht sich der Bürgerverein. Anwohner, so die Idee, sollen Vorschläge einbringen, wie das Areal gestaltet und genutzt werden könnte. "Wir wünschen uns, dass der Danziger Platz eine "Neue Mitte" für Linn wird und sich zum Treffpunkt entwickelt, dass man ihm eine sinnvolle Aufgabe im Rahmen des Linner Altstadtkerns zuweist", sagt Bürgervereinsvorsitzende Ursula Giebels.

Bei einem Ortstermin mit unserer Redaktion erläutern Giebels und Vorstandsmitglied Hubert Jeck die verzwickte Situation des Areals vor dem jetzt als Abendrealschule genutzten denkmalgeschützten Gebäude-Ensemble. "Insgesamt drei städtische Fachbereiche - Gebäudemanagement, Grünflächen sowie Tiefbau - sind für Pflege und Unterhalt des Gebäudes und des Platzes davor zuständig", erklärt Giebels. Im Zusammenspiel hake es, und so sei auch der verbesserungswürdige Pflegezustand, Giebels nennt das "Pflegerückstand", zu erklären. "Es ist beispielsweise so, dass der Hausmeister ausschließlich Mülleimer leeren darf, die unmittelbar an der Treppe zum Schuleingang stehen." Und so erkläre sich die unschöne Situation, dass die Müllbehältnisse direkt am Eingang des Prachtbaus stehen müssen: kein attraktives Bild. Rauchende Schüler versammeln sich um den Ascher. Zwar herrscht auf dem Schulgelände Rauchverbot, direkt vor dem Eingang des denkmalgeschützten Gebäudes unterhalb der Treppe ist es jedoch erlaubt - mit allen unschönen Folgen von Qualm bis achtlos weggeworfenen Kippen.

Dringend benötigte Abfallkörbe im Bereich des Platzes fehlen. Müll verunstaltet das historische Pflaster, im Grünflächenbereich unter den Platanen liegen Glasbruch und anderer Unrat. "Auch der Pflegezustand der Platanen ist nicht gut, eigentlich müssten die Bäume jedes Jahr geschnitten werden", meint Hubert Jeck. Drei am Straßenrand gelegene Felder des historischen Pflasters waren erst vor kurzer Zeit mit Hilfe der Krefelder Baudenkmalstiftung instand gesetzt worden und müssen nun notdürftig mit einem hässlichen Provisorium aus Hohlblocksteinen geschützt werden, weil die Poller zu weit hinten stehen, um Fahrzeuge fernzuhalten, die mit ihren Reifen das prächtige Mosaik zerstören. Direkt daneben stört eine schmutzige und kaputte orangefarbene Streugutkiste das Bild.

Ganz andere Probleme gibt es direkt am Schuleingang. Dort wurde das historische Pflaster in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Bauhandwerk repariert, berichtet Architektin Ursula Giebels. Allerdings passen die Steine nicht: Die Flickarbeiten heben sich unschön in viel hellerem Material hervor. "Das war gut gemeint, ist aber nicht gut gemacht", sagt Giebels und zuckt mit den Schultern. Historische Türklinken seien durch billige Baumarktware ersetzt worden. Eine einzige der historischen Klinken ist noch an einer Tür im Keller der Schule zu bewundern. "Leider hat man das Gebäude in der Vergangenheit nicht denkmalgerecht behandelt", sagt Hubert Jeck.

Mit frischen Ideen will der Bürgerverein nun also einen Versuch starten, das Areal zu beleben. Bürger, die sich beteiligen möchten, können ihre Gedanken per E-Mail an "linnerbuergerpost@gmx.de" mitteilen.

