Krefeld: "Das Forum ist ein Symbol für den Aufbruch"

Auf der größten Innenstadtbaustelle wurde gestern Richtfest gefeiert. 20 Millionen Euro werden bis Herbst in das "Forum Krefeld" an der Sankt-Anton-Straße investiert sein, wenn das Einkaufszentrum seine Tore für die Kunden öffnet. Von Joachim Niessen

Als am neuen "Forum Krefeld" an der Ecke Sankt-Anton-Straße/Königstraße - im Schatten des Seidenweberhauses - gestern Nachmittag der Richtkranz hochgezogen wurde, war Oberbürgermeister Frank Meyer gedanklich schon einen kleinen Schritt weiter: "Das ist eine tolle Immobilie, ein Symbol für den Aufbruch Krefelds", so der Verwaltungschef vor rund 300 geladenen Gästen. "Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Innenstadt und ein Impuls, damit wir ein paar Meter weiter auf dem Theaterplatz dann die Sache komplett abrunden können." Meyers Dank galt vor allem den Handwerkern und Bauarbeitern, aber auch dem Team des Düsseldorfer Investors und Entwicklers "die developer", für dessen Engagement. Da bleibt es nicht aus, dass die Experten aus der Landeshauptstadt ebenfalls schon mal auf das Grundstück des "Noch-Nachbarn" geschaut hatten. "Natürlich verfolgen wir die Diskussion um Abriss, Um- oder Neubau des benachbarten Seidenweberhauses mit Interesse", so Projektleiter Bastian Julius. "Jede Investition im Umfeld ist für die nördliche City gut", ergänzt der Experte, der mit Blick auf das Seidenweberhaus für eine "städtebauliche Neuordnung" plädiert: "Man sollte die Chance nutzen, an dieser Stelle etwas Neues zu schaffen."

Doch bei den Laudatoren stand gestern das "Forum Krefeld" noch im Vordergrund. "Wir liegen voll im Zeitplan", betonte developer-Geschäftsführer Stefan Mühling, der noch einmal an die ersten Gespräche im Jahr 2011 mit der Sparkasse erinnerte, in denen es um einen Verkauf der Fläche gegangen war. "2015 haben wir das Grundstück gekauft, 2016 wurde die Planung genehmigt, Anfang 2017 waren wir auf der Baustelle", fasste Mühling den Ablauf zusammen. "Ich gehe davon aus, dass das Forum im Herbst seiner Bestimmung übergeben wird."

Mehr als 20 Millionen Euro werden dann investiert sein, damit Kunden durch das neue Einkaufszentrum flanieren können. Bei insgesamt knapp 15.000 Quadratmetern wird es eine einzelhandelsrelevante Fläche von 6000 Quadratmetern auf zwei bis drei Ebenen geben. In den oberen Etagen werden 200 Pkw-Stellplätze für Innenstadtkunden vorgehalten. Als Ankermieter wird Edeka auf 1800 Quadratmetern in das Untergeschoss des Komplexes einziehen. Auf der Restfläche sollen sich in einem viergeschossigen, architektonisch hochwertigen Geschäftshaus Einzelhandel und Büros ansiedeln.

An den Ecken werden in den oberen Etagen jeweils mehrere Bäume als Dachgärten gepflanzt. In einen separaten Bereich, optisch aber in das Gebäude integriert, wird auch die Sparkasse in dem Komplex wieder eine Heimat finden. Mehr als 50 Jahre hatte das Geldinstitut an diesem Standort seine Kunden bedient. Neben der Drogeriemarktkette dm, der Kleeblatt Apotheke und einer Bäckerei steht auch das Kaufhaus Woolworth als Mieter bereits fest", so Architekt Andreas Reichau. "Bis auf rund 500 Quadratmeter, das sind rund zehn Prozent der künftigen Einkaufsfläche, sind bereits alle Läden vermietet", ergänzte Projektentwickler Julius. Es gibt noch Platz für ein Café im Eingangsbereich sowie eine kleine und eine größere, 400 Quadratmeter umfassende Verkaufsfläche.

Die Sparkasse wird den geschäftspolitisch wichtigen Standort im Norden der Innenstadt auch künftig beibehalten, allerdings den Flächenbedarf deutlich reduzieren. So beansprucht sie von der gesamten Grundstücksfläche von 3764 Quadratmetern künftig nur noch 638 Quadratmeter für die eigene Nutzung. Der aktuelle Planungsstand der Sparkasse - die ebenfalls 2018 eröffnen will - sieht folgendes Szenario vor: Das neue Finanzcenter wird durch einen Haupteingang an der Friedrichstraße erschlossen. Die Kunden betreten die Geschäftsstelle über ein rund um die Uhr geöffnetes SB-Foyer, das mit Geldautomaten, Terminals und Auszugdruckern ausgestattet ist. Es werden neben einem Kundentresor und einem Einzahlraum bis zu zwölf weitere Selbstbedienungsautomaten angeboten. Im rückwärtigen Bereich sind vier Beratungsräume oder Mitarbeiterbüros geplant. Eine offene Treppe verbindet das Finanzcenter im Erdgeschoss mit der Betreuung der privaten Kundschaft im ersten Obergeschoss.

Ergänzt und nachhaltig belebt wird das "Forum Krefeld" durch das Studieninstitut Niederrhein. Geplant ist, dass es in den Sommerferien von der anderen Straßenseite aus dem Seidenweberhaus in den Neubau ziehen wird.

