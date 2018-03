Krefeld: Der Basilik zeigt sich in Frühlingslaune

Der Basilik zeigt sich in Frühlingslaune

Ein seltenes Bild ist Fotografin Vera Gorissen im Krefelder Zoo gelungen. Im Regenwaldhaus hat sie jetzt den Stirnlappenbasilisken fotografiert. Das grüne Männchen mit dem prächtigen Kamm zeigt bereits Frühlingsgefühle und möchte mit seinem Erscheinungsbild die Weibchen beeindrucken.

Stirnlappenbasilisken gehören zu den Schuppenkriechtieren und leben in freier Wildbahn in den Regenwäldern und Feuchtgebieten Mittelamerikas. Ihren Namen haben die gut 80 Zentimeter großen Tiere dank ihrer Stirnlappen. Auch wenn die Basilisken eigentlich keine spezielle Paarungszeit haben, befindet sich das Männchen im Krefelder Regenwaldhaus gerade in Hochzeitslaune. Besucher, die den Basilisken beobachten wollen, sollten etwas Geduld mitbringen. Der Stirnlappenbasilisk ist häufig erst auf den zweiten Blick zu sehen.

(bk)