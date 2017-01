Derick Baegert (geboren um 1440, gestorben etwa 1515 in Wesel) hat „Die heilige Sippe“ in Öl auf Holz gemalt. Mit fast zwei Metern Höhe ist es das größte Bild im Raum. Es beeindruckt durch reichen Einsatz von Blattgold, das den Hintergrund für die Engeldarstellungen bietet, aber auch im Rahmen Verwendung findet und so die Gruppe, die einander nicht zugewandt ist, verbindet

