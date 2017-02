Krefeld: Die besten Architektur-Leistungen Europas im Van-der-Rohe-Business-Park ausgestellt

Noch bis Sonntag, 12. Februar, liefert eine Ausstellung im Erdgeschoss des HE-Gebäudes der früheren Verseidag (Vereinigte Seidenwebereien AG) an der Girmesgath einen Überblick über die besten Projekte europäischer Architektur. In dem von Ludwig Mies van der Rohe gebauten Industriekomplex in Krefeld am Inrath ist in Bild und Ton eine Auswahl der Beiträge der Nominierten zu sehen. Von Norbert Stirken (Text) und Thomas Lammertz (Fotos)

Die Jury hatte es nicht leicht: 420 Bauprojekte unterschiedlicher Nutzung und Gestaltung standen zur Auswahl, um den mit 60.000 Euro dotierten Mies-van-der-Rohe-Award zu vergeben. "Bei der Begutachtung für einen so wichtigen Preis ist die Jury gefordert, die architektonische Qualität von Projekten zu beurteilen, deren Raumprogramm, Kontext, Dimension und kulturelles Milieu sehr unterschiedlich sind. Das reiche und verschiedenartige Erbe Europas sieht sich heute mit starken Veränderungen der Umwelt und der Gesellschaft konfrontiert. Trotz der immer noch großen Unterschiede der Regionen, teilt die Jury de Auffassung, dass der Akt der Gestaltung jenseits der notwendigen Bedachtnahme auf funktionelle und wirtschaftliche Voraussetzungen das Wohlergehen, den Grad der sozialen Interaktion und das kulturelle Leben der Nutzer fördern soll", heißt es im Begleitheft zur Ausstellung.

Zum ersten Mal seit der Premiere im Jahr 1987 wird die Ausstellung der besten Bewerber um den Mies-van-der-Rohe-Award in einem Gebäude präsentiert, das der weltberühmte Bauhaus-Mitbegründer selbst geplant und gebaut hat. Das Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW (M:AI) ist etwas Besonderes. Es hat kein eigenes Haus und keine feste Ausstellungsfläche. Von einer solchen Möglichkeit wie im Mies-van-der-Rohe-Business-Park habe sie seit Jahren geträumt, sagte Generalkuratorin Ursula Kleefisch-Jobst bei der Vorstellung der Präsentation vor wenigen Tagen. Dieser wohl renommierteste Preis Europas für die Branche werde alle zwei Jahre vergeben. 420 Projekte aus ganz Europa seien vorgeschlagen gewesen, 40 in die engere Auswahl gekommen, fünf davon seien nominiert worden. Es werde nicht nach Aktenlage entschieden, sondern alle Projekte werden von der Jury aufgesucht und begutachtet, berichtete sie. Die Ausstellung beinhaltet eine Video- und Audiotour, die mit einem Überblick der besten gebauten Projekte aus den vergangenen zwei Jahren eine kritische Bilanz zeitgenössischer europäischer Architektur zieht. Die Besucher erfahren mehr über aktuelle Architekturpositionen, lernen Bauherren und Nutzer kennen und können sich in die Geräuschkulisse der Orte vertiefen.

Das Industrie- und Baudenkmal, welches den heutigen Business Park ausmacht, ist eng verbunden mit dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe und der industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Krefeld. Gebaut wurden die Industriegebäude für die Vereinigten Seidenwebereien AG (Verseidag), ein Großunternehmen der Textilindustrie. Mies van der Rohe wurde mehrfach zur Planung und Realisierung der Fabrikbauten hinzugezogen. Ab 1930 beschäftigte er sich vor allem mit der Gestaltung des Büro- und Lagergebäudes für Herrenfutterstoffe (HE-Gebäude) sowie der Färberei. Die Verseidag-Bauten in Krefeld blieben weltweit die einzigen Industriebauten des Architekten. Für die ehemaligen Direktoren der Verseidag realisierte Mies van der Rohe zudem zwei nebeneinander gebaute Wohnhäuser, die heutigen Museen Haus Lange und Haus Esters in Krefeld.

Die Präsentation bekommt über ihre Bedeutung hinaus einen Mehrwert für Krefeld: Seit mehreren Jahren forschen Professor Norbert Hanenberg von der THM Gießen und Dr. Daniel Lohmann von der RWTH Aachen mit ihren Studenten im Bestand der früheren Vereinigten Seidenwebereien AG (Verseidag). Dazu bedienen sie sich unter anderem auch Quellen in den USA, wo der Nachlass von Ludwig Mies van der Rohe verwaltet wird. Der Industriepark in Krefeld sei das mit Abstand größte Vorhaben, das der Stararchitekt in Deutschland verwirklicht habe. Und nicht nur das, er habe am Standort Inrath eine Formensprache, gleichsam ein Vokabular angewendet, das als Grundlage für alle seine großen Projekte in den USA gedient habe. Das ABC der berühmten Bauten in Amerika hat Mies van der Rohe gleichsam am Inrath geübt.

Lohmann führte aus, dass es zu ergründen gelte, welche Bauten der Verseidag in welchem Maße direkt und umfänglich vom Mitbegründer des Bauhaus-Stils entstanden seien. Das Unternehmen habe über eine sehr große Bauabteilung verfügt, die in starkem Maße vom architektonischen Vorbild geprägt gewesen war. Der Avantgardist Mies van der Rohe war seiner Zeit weit voraus. In einer Art Baukastensystem hat er den Industriepark in Krefeld im laufenden Betrieb erweitert.

