Krefeld: Die fünf besten Kfz-Mechatroniker lernten alle bei Tölke & Fischer

Exakt 49 Kfz-Mechatroniker haben jetzt ihre Ausbildung in den Krefelder Autohäusern und Werkstätten abgeschlossen. Die Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Krefeld erhob sie im Stadtwaldhaus offiziell in den Gesellenstand. Die fünf Besten kamen aus demselben Unternehmen: Tölke & Fischer.

Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz hatte Thorsten Erbslöh nur eine einzige Bewerbung geschrieben. Das reichte: Tölke & Fischer stellte den jungen Mann ein, der einige Jahr zuvor bereits ein Schulpraktikum in der Werkstatt absolviert hatte. Das Unternehmen hatte den richtigen Riecher - Erbslöh schaffte die Gesellenprüfung jetzt als Jahresbester.

"Autos und blubbernde Motoren waren von klein auf eine Leidenschaft von mir", erzählt der heute 24-Jährige, der 2013 sein Abitur in Maschinenbautechnik am Berufskolleg Uerdingen machte. Ab Herbst will er Maschinenbau oder Mechatronik studieren. "Mir war es jedoch wichtig, vorher etwas Praktisches zu machen", sagt der Krefelder. Aus gutem Grund: "In der Werkstatt fällt uns auf, wenn etwas so konstruiert ist, dass beim Arbeiten beispielsweise Öl von der Ölablassschraube auf den Achsträger tropfen kann." Seine Erfahrungen möchte Erbslöh mitnehmen in seine spätere berufliche Tätigkeit: Er will einmal bei einem Automobilhersteller in der Entwicklung arbeiten.

Dieses Ziel unterstützt auch René Krohnen. Der 29-jährige Ausbildungsleiter für die technischen Berufe bei Tölke & Fischer findet die Idee seines bisherigen Schützlings gut: "Irgendjemand muss die Fahrzeuge ja entwickeln", sagt er. Dass Auszubildende aus seinem Unternehmen die ersten fünf Plätze bei der Gesellenprüfung belegten, kommentiert Krohnen so: "Wir versuchen, den Lehrlingen beizubringen, dass sie die Ausbildung für sich und ihr Leben machen."

Gibt es etwas Schöneres, als Azubi zum Mechatroniker zu sein?, fragte Festredner Thomas Pluschkell - und der Dr. humoris causa und Leiter des Rathauses in Bockum gab die Antwort gleich selbst: "Ja, gibt es. Wenn man die Prüfung bestanden hat." In seiner gereimten Rede hatte er die Namen der Auszubildenden und ihrer Betriebe verarbeitet. Kostprobe: "Die Prüfung von Fabian Kroppen bringt ihm sofort mehr Moppen."

"Ihr könnt richtig stolz sein", sagte Karl-Heinz Reidenbach, Vizepräsident der Handwerkskammer Düsseldorf, den jungen Kfz-Mechatronikern. Vor 42 Jahren habe er seinen eigenen Gesellenbrief in diesem Handwerk bekommen, berichtete Reidenbach. Es sei ein Beruf, in dem man immer weiterlernen müsse: "Ich glaube nicht, dass eure Enkel noch den Führerschein machen - bis dahin haben wir selbstfahrende Autos."

Dietmar Lassek, Obermeister der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Krefeld, und Prüfungsausschuss-Vorsitzender Ulrich Vahling erhoben die jungen Handwerker offiziell in den Gesellenstand und überreichten ihnen die Gesellenbriefe. Besonders geehrt wurde Niklas Knäpper, der im letzten Jahr den zweiten Platz beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Ebene der Handwerkskammer Düsseldorf belegte. Er hatte ebenfalls die Ausbildung bei Tölke & Fischer gemacht.

Quelle: RP