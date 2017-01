Krefeld: Die "graue Eminenz" der CDU tritt ab

Nach 35 Jahren als Fraktionsgeschäftsführer in Krefeld verlässt der 68-jährige Peter Koenen am 1. Februar das Rathaus. Von Joachim Niessen

Sein leiser Rat und seine große Menschlichkeit werden fehlen - im Krefelder Rathaus. CDU-Fraktionsgeschäftsführer Peter Koenen, einer der (dienst-)ältesten der Republik, nimmt am 31. Januar seinen Hut. 35 Jahre war Koenen für die CDU-Fraktion der Seidenstadt im Einsatz. "Graue Eminenz" im Hintergrund sagen die einen, "Strippenzieher" die anderen. Es fallen auch Begriffe wie "Berater", "Ideengeber", "Beichtvater" und bei vielen auch "Freund" - und das über Parteigrenzen hinweg. Dabei ist Koenen politisch gar kein Typ für die erste Reihe. Seine Stimme ist leise, aber sie hat Gewicht. Nie drängt sich der inzwischen 68-Jährige in den Vordergrund. Aber er ist rund um die Uhr für Krefeld da, hat stets ein offenes Ohr, sein Wort ist gefragt und er gab ungezählte hilfreiche Tipps - Politikern, Verwaltungsmitarbeitern, Bürgern. Für Koenen ist das alles kein Problem: "Wir sind in der Geschäftsstelle Mitarbeiter, die eine dienende Funktion haben und dabei ehrenamtliche Politiker unterstützen."

Politik ist für Koenen seit frühester Jugend eine seiner großen Leidenschaften. Ein Lehrer hat Ende der 60er Jahre in ihm dieses Feuer entfacht. "Meine Familie und ich wohnten in Frauweiler, einem 500-Seelen-Dorf, das zu Bedburg gehörte", erinnert sich Koenen. Unter dem Ort lag Braunkohle, die Bagger von Rheinbraun rückten immer näher. "Es war einschneidend, mitzuerleben, dass die Heimat verschwinden wird." Lehrer Josef Gülpers setzte sich damals an die Spitze einer Bürgerbewegung, die dem Energiegiganten die Stirn bot. "Denkschriften" gegen den Abbau wurden verfasst. Einer der Aktiven in Gülpers' Team, das stets bis spät in die Nacht arbeitete - Peter Koenen: "Wir wussten, dass wir den Tagebau nicht verhindern konnten, aber ich habe begriffen, dass man mit bürgerschaftlichem Engagement viel erreichen kann."

Der Ort verschwand von der Landkarte, doch die Dorfgemeinschaft blieb erhalten und wurde geschlossen umgesiedelt. Kirche, Gaststätte, Schule - neben den Entschädigungszahlungen musste Rheinbraun auch zentrale Einrichtungen des dörflichen Lebens zusätzlich neu aufbauen. "Kosten, die das Unternehmen eigentlich nicht eingeplant hatte. Es war ein Verdienst des Engagements von Josef Gülpers", erinnert sich der Fraktionsgeschäftsführer.

Mit dieser persönlichen Erfahrung zog die Politik den jungen Koenen in ihren Bann. Die Mitgliedschaft in der Jungen Union und später in der CDU prägten den Weg. 1972 wurde er Kreisvorsitzender der Jungen Union in Grevenbroich, von 1975 bis 1984 war er Mitglied des Kreistags im Kreis Neuss, von 1979 bis 1982 auch Ratsherr der Stadt Grevenbroich. Koenen war Politiker aus Leidenschaft. Mit dem selben Engagement arbeitete er beruflich bei der Stadtverwaltung in Bedburg. Der Weg durch die Dezernate führte unter anderem in die Bauverwaltung, Hauptamt und die Kämmerei, vom Sachbearbeiter bis zum Amtsleiter. Koenen entwickelte sich beruflich und politisch zur Allzweckwaffe.

Den Wert des agilen Allrounders aus dem Kreis Neuss erkannte 1982 der damals neue Krefelder CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Evertz, Nachfolger von Dieter Pützhofen, der in jenem Jahr auf den Sessel des Oberbürgermeisters wechselte. "Evertz machte mir das Angebot, nach Krefeld zu wechseln. Ich habe mit meiner Frau damals kurz überlegt, dann haben wir zugesagt", so der zweifache Familienvater. Es war unter anderem die Geradlinigkeit, die Evertz an seinem neuen Fraktionsgeschäftsführer schätzte. Und der zeigte sich konsequent: "Ich habe gerne selbst aktiv Politik in Grevenbroich und im Kreistag gemacht. Aber davon habe ich mich sofort getrennt. Ich wollte mich zu 100 Prozent in und für Krefeld einbringen."

Es gaben sich bis 2017 drei Oberstadtdirektoren, fünf Oberbürgermeister und vier Fraktionsvorsitzende in Krefeld die Rathausklinke in die Hand. Peter Koenen blieb. Und er blieb seiner Linie treu. Der Fraktionsgeschäftsführer der CDU war stets da - persönlich, per Telefon, mindestens ein kurzer Kontakt zu "seinen" Politikern vor jeder Sitzung war und ist ihm wichtig. Immer mehr Fäden liefen in der Fraktionszentrale der CDU zusammen. Koenen fühlte Politik, erkannte Stimmungen in der Stadt, gab sein Wissen weiter. Er entwickelte seine Geschäftsstelle zur Schaltzentrale und Ideenschmiede der Christdemokraten.

Der Mann im Hintergrund hat haushohe Wahlgewinne mitgemacht und bittere Niederlagen erlebt - wie 2015, als der OB-Posten in der Seidenstadt von der CDU zur SPD wechselte. Die Stimmung in der jetzigen Fraktion beschreibt Koenen dennoch als gut: "Frontal-opposition wird nicht betrieben. Wir bringen uns konstruktiv und verantwortungsvoll in die Gestaltung von Politik und Verwaltung ein."

Seinen Job hat der gebürtige Bedburger offensichtlich prima erledigt. Denn eigentlich hätte er schon seit 2014 den Ruhestand genießen können, wenn ihn die Fraktion nicht mehrfach um eine Verlängerung gebeten hätte. "Das habe ich als Anerkennung gewertet", sagt er. Drei Jahre hat er inzwischen drangehängt - und nun bereitet sich Peter Koenen allmählich auf seinen Abschied vor. "Ich sehe dem aber mit einer sehr großen Gelassenheit entgegen", meint er. Denn in Johannes Koerner sei ein guter Nachfolger gefunden worden.

Der künftige Ex-Fraktionsgeschäftsführer, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, wird das politische Geschehen künftig vom Laacher Hof aus beobachten, den er scherzhaft als seinen "Landsitz" bezeichnet, weil sich sein Noch-Büro im Krefelder Rathaus - einem ehemaligen Schloss der Seidenbarone von der Leyen - befindet. Gespannt ist Koenen auf die Bundestagswahl 2017 und das Abschneiden der Kanzlerin, die er mag: "Ich schätze Angela Merkel wegen ihrer Geradlinigkeit, ihrer Zielstrebigkeit und wegen ihres Optimismus." Übrigens: Ruhestand ist für Koenen mit 68 Jahren kein Thema. Am 1. Februar wird er seine neue kleine Firma anmelden. Aufbauend auf seinen beruflichen Erfahrungen geht er mit einem Unternehmen für Kommunikationsberatung an den Start. "Einen Schwerpunkt möchte ich auf die strategische Beratung von Firmen und Organisationen legen", sagt Koenen. Er will sie in Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskommunikation und Veranstaltungsmanagement fit machen. Und auch die Konrad-Adenauer-Stiftung hat schon nachgefragt. Sie will sich parallel die Dienste von Koenen sichern. Er soll jungen Menschen Politik und demokratisches Denken näher bringen. Eine Herzensangelegenheit.

