Krefeld: Die IHK schreibt einen Wettbewerb für die beste Internet-Seite aus

Was macht eine gute Internetseite aus? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein will es genau wissen und ruft erstmals Unternehmen, Vereine, Verbände und Institutionen in der Region auf, am Wettbewerb IHK@ward 2017 teilzunehmen.