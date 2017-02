Krefeld: Die Liebe vom Tanzabend hält seit 60 Jahren

Von geliehenen fünf Mark lud Hans Vohwinkel 1955 seine Gerti zu einem Bier ein - sie wurde die Frau seines Lebens. Von Bianca Treffer

Für Gerti und Hans Vohwinkel ist der heutige 7. Februar ein ganz besonderer Tag. An diesem Datum gaben sie sich nämlich vor genau 60 Jahren das Ja-Wort auf dem Krefelder Standesamt, um einen Tag später die kirchliche Hochzeit anschließen zu lassen. Das Krefelder Ehepaar feiert jetzt seine Diamantene Hochzeit.

"Wir haben uns am 10. Juli 1955 auf einem Tanzabend kennengelernt", erzählt Hans Vohwinkel, wobei er bei der Erinnerung lächeln muss. Er sei damals von einer Urlaubsreise zurückgekommen und sei völlig blank gewesen. Er lieh sich von einem Freund fünf Mark und lud damit seine spätere Frau zu einem Bier ein. "Ein anderer Tanzfestbesucher äußerte sich abfällig zum Bier und spendierte eine Flasche Sekt. Aber ich habe sie nach Hause bringen dürfen, da hat der Sekt des anderen nicht geholfen", schmunzelt der 83-Jährige. Dabei hätte Gerti Vohwinkel damals fast nicht zum Tanzabend gehen dürfen. "Meine Eltern waren nicht begeistert, und es gab ein Hin und Her. Meine Freundin hatte die Erlaubnis, und ich durfte dann doch mit", berichtet sie. Es war Liebe auf den ersten Blick. "Katherine Valente sang damals ,Ganz Paris träumt von der Liebe'. Wir konnten mitträumen", meint Hans Vohwinkel und schaut seine Frau mit einem liebevollen Blick an. Am 20. Mai 1956 verlobten sich die beiden. Ihre kirchliche Hochzeit erfolgte in der St. Michael Kirche, allerdings in der Notkirche. Der Kirchenbau war damals noch nicht fertig und die Gottesdienste fanden im Saal über dem Kinderhort statt. Pater Hillekamp vollzog die Trauung. Mit sichtlicher Freude blättern die beiden in ihrem Fotobuch, das diese Erinnerungen festhält. "Das Fotobuch mit den alten Bildern war ein Geschenk von unseren Enkelkindern zur Goldenen Hochzeit", berichtet Hans Vohwinkel.

Vier Kinder, allesamt Mädels, vervollständigten die Familie, wobei alle verheiratet sind und schon selber Silberhochzeit gefeiert haben. Zehn Enkelkinder und drei Urenkel lassen die Vohwinkels zu einer großen Familie anwachsen. "Wenn wir in unserem Haus gemeinsam feiern, wird es schon eng", meint Gerti Vohwinkel lachend. Wenn die beiden auf ihren langen gemeinsamen Weg zurückblicken, dann sprechen sie von Höhen und Tiefen, wobei die schönen Dinge aber allzeit überwogen hätten. Die Familie liegt ihnen am Herzen, was sich bis heute in den vielen Familienurlauben widerspiegelt, die regelmäßig stattfinden. Wie ein solcher Urlaub aussieht, kann das Ehepaar nicht nur mit Fotos belegen. Hans Vohwinkel hat viele Urlaubserinnerungen aufgeschrieben, und von der Kreuzfahrt in den Norden ist sogar ein entsprechendes Buch entstanden. Auch in diesem Jahr geht es wieder mit der Familie aufs Schiff. Diesmal ist aber nicht Norwegen das Ziel, sondern Russland. Für den Industriemeister und die Musterzeichnerin ist eins klar, sie würden sich immer wieder heiraten wollen und haben es nie bereut, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Jetzt freuen sich beide auf die Feier zur Diamantenen Hochzeit, zu der natürlich auch ein Gottesdienst in St. Michael gehört.

