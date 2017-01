Krefeld: Die Nette Stölle Jonges feiern Jubiläum

Seit 90 Jahren gestaltet die Kleine Karnevalsgesellschaft ihre Sitzungen in Hüls mit eigenen Kräften. Zu den "Jonges" gehören auch Frauen in der Trina-Garde, eine Kindertanzgarde sowie - eine Besonderheit - ein eigener Musikzug. Von Jochen Lenzen

Es klingt ein wenig überraschend, aber tatsächlich hatten der Gesellenverein der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der damalige Wirt der Gaststätte "Et Höttche" am Bottermaat erheblichen Anteil an der Gründung der Kleinen Karnevalsgesellschaft (KKG) Nette Stölle Jonges, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert.

Damals mussten junge Männer den Gesellenverein verlassen, wenn sich herausgestellt hatte, dass sie heiraten mussten. Und das waren 1927 immerhin so viele, dass sie sich in besagter Gaststätte trafen und beschlossen, einen Karnevalsverein zu gründen. Und als der Wirt ihnen das Zeugnis gab, eigentlich doch "nette, stölle Jonges" zu sein, war auch gleich der Vereinsname gefunden. Da viele dieser jungen Männer aus den Reihen der KAB-Theatergruppe kamen, war es ihnen ein Leichtes, quasi aus dem Stand heraus ihre erste Sitzung auf die Beine zu stellen.

Bis heute gestalten die Nette Stölle Jonges, denen mit der 40-köpfigen Trina-Garde schon seit 65 Jahren auch Frauen angehören, ihre Sitzungen ausschließlich aus eigenen Kräften. Dazu gehören auch die Kindertanzgarde mit Aktiven zwischen fünf und 15 Jahren sowie diejenigen, die sich hinter den Kulissen ums Schminken, Licht, Ton und die Bühnenkoordination kümmern.

Eine Besonderheit der Kleinen Karnevalsgesellschaft: Sie verfügt über einen eigenen Musikzug, der sich unter der Leitung von Jürgen Croonenbroeck als Big Band mit rund zwei Dutzend Musikern auch mit Auftritten bei Schützenfesten und Gottesdiensten sowie mit eignen Konzerten einen Namen gemacht hat.

Zu den erfolgreichsten Männern, die bei den Netten Stöllen in die Bütt stiegen, gehörte der 2015 verstorbene Heinz "Jupta" Kohr. Nicht weniger erfolgreich war Erich Gitzelmann, der 2015 seine Bühnenaktivitäten beendete. Unter den Frauen, sie lange Jahre in der Bütt glänzten, gehören Ida Kohr und Elsbeth Croonenbroeck.

Heute sind jüngere Leute wie Ralf Gitzelmann und Christian May, die schon seit Kindesbeinen dabei sind, Garanten für den Erfolg. Jüngste Büttrednerin ist die 13-jährige Rebecca Colling, die nun zum dritten Mal auftritt und nicht weniger als alle anderen zum Erfolg der Kleinen Karnevalsgesellschaft beiträgt, die mit rund 90 Mitgliedern gar nicht so klein ist.

Bevor die Nette Stölle Jonges ihr Jubiläum im Rahmen eines ganzen Wochenendes vom 8. bis 10. September feiern, laufen jetzt noch die Vorbereitungen für die anstehende Karnevalssession. Die Besucher können sich auf ein großes Jubiläumsprogramm freuen, das natürlich unter dem Motto "90 Jahre KKG" steht. Los geht's am Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr mit einer Mädchensitzung. Zwei weitere Mädchensitzungen finden an den Sonntagen 12. und 19. Februar, jeweils um 15 Uhr statt. Hinzu kommen zwei Karnevalssitzungen an den Samstagen 18. und 25. Februar, sowie die große Karnevalsparty am Karnevalssonntag, 26. Februar. Alle Veranstaltungen finden im Saal "Goldener Hirsch" an der Konventstraße 24 statt.

Kartenwünsche werden telefonisch unter 01573-8184287, über "www.nette-stoelle-jonges.de" sowie die Vorverkaufstellen Weinkontor an der Krefelder Straße und im "Goldenen Hirsch" erfüllt.

