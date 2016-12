Kurz vor Heiligabend, und es fehlt noch ein Geschenk oder eine letzte Zutat für das Festtagsmenü? Keine Panik, die großen Supermärkte und Einzelhändler in Krefeld haben auch am 24. Dezember geöffnet. Ein Überblick.

Ein Pfund Butter, ein Liter Orangensaft oder zwei Tafeln Schokolade - an Heiligabend fällt nicht wenigen Menschen auf, dass für die Zubereitung des Weihnachtsessens Zutaten fehlen. Die großen Supermärkte und auch die Kaufhäuser haben an Heiligabend noch geöffnet. Hier gibt es einen Überblick über die Öffnungszeiten.

Der Real an der Hafelsstraße 200 beispielsweise hat seine Türen von 7 bis 14 Uhr geöffnet, der Real an der Mevissenstraße kann zwischen 7 und 13 Uhr angesteuert werden. Die Märkte von Aldi Süd öffnen von 8 bis 14 Uhr. Die Supermärkte von Rewe an der Uerdinger Straße, der Philadelphiastraße, der Lehmheide, der Magdeburger Straße und der Kölner Straße öffnen von 7 bs 14 Uhr. Der Rewe an der Markstraße öffnet zwischen 7.30 und 14 Uhr, die Märkte an der Randstraße und der Düsseldorfer Straße öffnen zwischen 8 und 14 Uhr.

Die Filialen von Lidl sind von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Wer bei Edeka einkaufen möchte, sollte sich bei seinem Markt in der Nähe über die Öffnungszeiten erkundigen, da die Einzelhändler selbst entscheiden, wann sie wie lange an Heiligabend geöffnet haben. In der Regel öffnen die Märkte aber zwischen 7 und 8 Uhr und schließen an Heiligabend zwischen 13 und 14 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.edeka.de.

Im Kaufhaus Galeria Kaufhof können am 24. Dezember noch zwischen 9.30 und 14 Uhr die letzten Geschenke geshoppt werden. Die Parfümerie Douglas öffnet von 9 bis 14 Uhr. Bei Toys'R'Us können zwischen 9.30 und 14 Uhr Geschenke für die Kleinen erstanden werden.

(lsa/skr)