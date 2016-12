In der Krefelder Rennbahn kann man bei der Ü30 Silvesterparty das alte Jahr verabschieden. Tickets gibt es in zwei Kategorien: Kategorie 1 Eintritt - ohne Buffet, inkl. 1 Glas Sekt im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.Kategorie 2: Eintritt plus Galabuffet, inkl. 1 Glas Sekt im Vorverkauf 58 Euro... mehr

In der Krefelder Rennbahn kann man bei der Ü30 Silvesterparty das alte Jahr verabschieden. Tickets gibt es in zwei Kategorien: Kategorie 1 Eintritt - ohne Buffet, inkl. 1 Glas Sekt im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.Kategorie 2: Eintritt plus Galabuffet, inkl. 1 Glas Sekt im Vorverkauf 58 Euro inkl. aller Gebühren, Tickets für Kategorie 2 gibt es nur im Vorverkauf auf der Rennbahn oder online unter www.rennbahn-tickets.de Vorverkauf für die Kategorie 1: Krefelder Rennbahn, Diebels Fasskeller, Media Markt, Mediencenter, Strauss Innovation, Ticket Sachs, By Butzen Hairconcept und online unter: www.rennbahn-tickets.de An der Rennbahn 4, 47800 Krefeld weniger