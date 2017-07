Krefeld: Die Spur der Steine

Gefunden wurden sie schon 1995 - bei Ausschachtungsarbeiten: Überreste jüdischer Grabsteine aus Hüls, die zerstört und als Bauschutt verwendet wurden. Nun sollen sie einen würdigen neuen Gedenkplatz finden. Wir erzählen erstmals ihre Geschichte. Von Christine van Delden

Die Diskussionen rund um den Bebauungsplan 550 für Hüls (Fette Henn) haben buchstäblich Steine ins Rollen gebracht - beziehungsweise jüdische Grabsteinfragmente ans Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Zuge der Überlegungen zu einer eventuellen Bebauung kam der ehemalige jüdische Friedhof in Hüls wieder ins Gespräch - und mit ihm seine Geschichte. Die gute Nachricht vorweg: Beide derzeit diskutierten Varianten des Bebauungsplans würden die Fläche des ehemaligen jüdischen Friedhofes nicht betreffen; es sind vielmehr in beiden Plänen für diesen Bereich allgemein zugängliche Grünflächen vorgesehen.

Aber zurück zu den (Grab-)Steinen: Es gab zwei jüdische Friedhöfe in Hüls, der alte befand sich an der heutigen Klever Straße (ehemals Moersische Straße) und wurde vermutlich seit dem 17. Jahrhundert bis 1890 belegt. Der sogenannte neue jüdische Friedhof liegt Am Strathhof und wurde 1891 als Nachfolger für den alten angelegt. Der Judaist und Historiker Michael Brocke schreibt in seinem Buch "Steine wie Seelen"(2003), dass die Hülser Gemeinde 1937 mehr oder weniger gezwungen wurde, das Gelände des alten jüdischen Friedhofes an einen Privatmann zu verkaufen. Der alte Friedhof wurde fortan als Obstbaumplantage genutzt. Der neue Besitzer musste sich verpflichten, die Grabsteine stehen zu lassen und das Gelände nicht zu überbauen. Durch eine alte Zeitzeugin ist überliefert, dass die Hülser Bürger in der NS-Zeit jedoch das Obst aus diesem besonderen Garten abgelehnt haben. Es ist anzunehmen, dass die Grabsteine auch aus diesem Grund schließlich doch vom Grundstück entfernt wurden. Menschen, die den Abtransport der Steine beobachtet und sich nach deren Verbleib erkundigt hätten, bekamen damals angeblich zur Antwort, dass die Grabsteine auf den sogenannten neuen jüdischen Friedhof Am Strathhof gebracht würden - dort kamen sie jedoch nie an.

FOTO: Lammertz Thomas

FOTO: Lammertz Thomas

Michael Brocke fährt in seinem Buch fort: "Über den Verbleib der Steine, die nach dem Besitzwechsel entfernt wurden, ist nichts bekannt". Das ist so nicht ganz richtig, denn die Steine sind wieder aufgetaucht. Als das Grundstück des alten jüdischen Friedhofs in Hüls durch die Pläne zum B-Plan 550 ins Gespräch kam, erinnerte sich ein Mitglied der Bürgerinitiative "Lebenswertes Hüls", von diesen Grabsteinen im Bekanntenkreis gehört zu haben. Dieser engagierte junge Mann machte sich auf die Suche - mit Erfolg. Er erfuhr bei seinen Recherchen, dass 1995 bei Ausschachtungsarbeiten im Garten einer Hülser Familie Bruchstücke der Grabsteine aufgetaucht waren. Die Familie konnte die Fundstücke zunächst nicht zuordnen, aber ihnen war durch Buchstabenreste auf den Steinen schnell klar, dass es sich um jüdische Grabsteinfragmente handeln musste. Auf Nachfrage bei ihrem Nachbarn, ob auf ihrem Grund eventuell irgendwann mal ein jüdischer Friedhof gewesen sei, bekamen sie eine abenteuerliche Geschichte erzählt: Die früheren Besitzer des Grundstücks der Hülser Familie haben ihm, dem Nachbarn, auf Nachfrage erzählt: 'Wir haben seinerzeit die Grabsteine vom alten jüdischen Friedhof in Hüls bekommen, haben sie zerschlagen und bei uns als Wegbefestigung benutzt, weil der Boden hier so morastig ist'. Der Vorbesitzer habe ihn, den Nachbarn, dringendst darum gebeten, nicht über diese Angelegenheit zu sprechen, weil es ihm höchst unangenehm war, dass die unrühmliche Geschichte der Grabsteine nach so vielen Jahren doch noch bekannt wurde. Der Nachbar könne heute darüber sprechen, weil diese Leute nicht mehr leben.

Die Hülser Familie hatte 1995, kurz nach ihrem Fund, eine inoffizielle Anfrage bei der Villa Merländer gestellt, die Anfrage versandete allerdings seinerzeit. Die Grabsteinfragmente bekamen im weitläufigen Garten der Hülser Familie einen geschützten Platz zugewiesen, an dem sie heute noch liegen. Michael Gilad, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Krefeld, der sich die Steine angesehen hat, sagt: "Das ist wie ein Krimi". Er schließt sich dem Vorschlag der Bürgerinitiative "Lebenswertes Hüls" an, die auf dem Grundstück des alten jüdischen Friedhofs für die Grabsteinfragmente einen Begegnungsort errichten möchten: "Ich stelle mir auf dem Grundstück des alten jüdischen Friedhofs eine würdige und ruhige Stelle vor, eventuell umpflanzt und mit Bänken", sagt Michael Gilad. Zwei Bruchstücke der Grabsteine wird er in der Synagoge an der Wiedstraße platzieren.

Auch der Kultur- und Denkmalausschuss hat sich bereits mit den Grabsteinfragmenten befasst. Ratsfrau Stefanie Neukirchner wird im Protokoll der 16. Sitzung mit den Worten zitiert: "Der Friedhof liegt im B-Planbereich 550 und damit besteht die Chance, früher begangenes Unrecht zu heilen".

Die Hülser Familie, die derzeit die Grabsteinfragmente noch beherbergt, würde es sehr befürworten, "wenn die Steine wieder dort hinkommen, wo sie hingehören". Es ist stark zu vermuten, dass sich auf dem Grundstück noch weitere Grabsteinfragmente befinden: "Natürlich können diese Steine bei uns geborgen werden."

Quelle: RP