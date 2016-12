Krefeld: "Dinner for one" op Krieewelsch: Dä jlicke Ambraasch wie jeddes Johr

Miss Sophie ist eine Krefelder Wirtsfrau, der Butler ist der Köbes aus Uerdingen. Für die Rheinische Post haben die Mundartkenner Hans Wilbers und der vor zehn Jahren verstorbene Klaus Otten das "Dinner for One" nach Krefeld verlegt. Vor 15 Jahren veröffentlichten wir den Dialog erstmals. Die Version hat Potenzial zum Klassiker. Deshalb gibt es heute auf vielfachen Wunsch die Silvesterwiederholung.

In der alten Gaststätte von "Mechtholds Mamm" empfangen die Krefelder Wirtsfrau und ihr Uerdinger Köbes Köeb die alten Krefelder Originale Noltes Mürke, dä Ekelepasch, dä Fuck Anton und Klei Schorsch. Auch gibt es bei Mechtholds Mamm keinen Sherry zur "Mulligatawny-Suppe", Weißwein zum Fisch, Champagner zum Geflügel oder Portwein zum Dessert, sondern Köeb ut Oeding serviert deftige Krefelder Hausmannskost und entsprechend klare Getränke. Na, dann Prost!

Köeb: Hallo, Mamm, Darestied. Mamm: Darestied och, Köeb. Köeb: Wat hatt Ehr Ösch vanowend wier op fein jebrasselt! Mamm: Ja, jewess, Köeb, mer dieet wat mer kann. Köeb: Ech sag joe. Mamm: Häs äwer alles schüeen aanjericht, Köeb. Köeb: Wenn Ehr dat mar merkt, Mamm. Merßi och. Mamm: Send min Jäeß all dooe? Köeb: Wenn Ehr enlaade dott, dann sind se all do. Op de Minütt, Mamm. Mamm: Alle Plätz parat? Köeb: Alles parat, als wie emmer! Mamm: Es dat bruune Noltes Mürke dooe? Köeb: Noltes Mürke es do. Däm hann ech hei onge her jesatte. Mamm: Dä Lauschöpper Ekelepasch? Köeb: Dä Ekelepasch sett visavis. Mamm: Fuck Anton, dä alde Rabau? Köeb: Dä sitt direkts bee ösch. Mamm: On Klei Schorch, dä ärme Hongk? Köeb: Reihts van Ösch. Möt däm könnt Ehr direkts aanstoote. Mamm: Prima, Köeb! Es de Zupp wärm? Köeb: Os Rengkfleeschzupp es net wärm, die es heet. Dörf ech bee Ösch te-esch opscheppe, Mamm? Mamm: Don mech mar ene Schlach. Renkflieeschzupp - dooe stonn ech dropp. Köeb: Dat weet ech doch!

Mamm: Ich denk, mer nähme ene Klooere bee de Zupp. Köeb: Enne Klooere bee die Rengkfleeschzupp, jawohl. Wat ech noch froge wollt: dä jlicke Ambraasch wie letztes Johr, Mamm? Mamm: Dä jlicke Ambraasch wie jeddes Johr. Köeb: Wie Ehr mennt, dä jlicke Ambraasch. Mamm: Es dese Klooere enne effe Jriese, Köeb? Köeb: Ja, enne janz effe Jriese. Dä han ech jiester van Aldi mötjebraiht. Mamm: Noltes Mürke, Prost. Köeb (för Noltes Mürke): Möt Ösch drenk ech am livste, Mamm. Mamm: Ekelepasch, do ärmen Honk. Kannste al eene verdraare? Köeb (för Ekelepasch): Jewess doch, emmer! Mamm: Dann drenk mar! Köeb (för Ekelepasch): Wie Ehr wolld! Proost! Mamm: Fuck Anton, halt dinn Jlas jraad! Köeb (för Fuck Anton): Mar kinn Ängs. Et jeht wirklich kinne Drop doelanges. Mamm: On minne aller beste Klei Schorsch, proost! Köeb (för Klei Schorsch): Jo, Proost, do semmer wier all tusaame, Mamm.

Mamm: Köeb, du kües os no dä suore Herring brenge. Köeb: Dä suure Herring möt Pell-ärpel? En Order, Mamm. Wor die Zupp och jood? Mamm: Se hei net beäter sieen könne. Köeb: Merßi, Mamm, noch jett Herring? Mamm: Jooe, jett Herring. On dooe drenke mer en Stängske bee, Köeb. Köeb: En Stänkske bee dä Fesch. Dä jlicke Ambraasch wie letzt' Johr, Mamm? Mamm: Dä jlicke Ambraasch wie jeddes Johr. Köeb: Jood, wenn Ösch dat so bemennt es!? Mamm: Noltes Mürke! Proost. Köeb (för Noltes Mürke): A votre Stinktönis! Mamm: Dä Ekelepasch! Köeb: Mott ech all wier , Mamm? Mamm: Köeb, jo jemaak! Köeb (för Ekelepasch): Op din Jesongkheet, Mamm! Mamm: Fuck Anton, Proost! Köeb (för Fuck Anton): Prostata, Prostata! Mamm: Proost, Klei Schorsch.. Köeb (för Klei Schorsch): Do jefälls mech emmer bäeter, Mamm. Mamm: No äete mer ens ordentlich Karmenad möt Kappes. Köeb: Dont mer. Mamm: Dat es äwer enne Jonny! Köeb: Son Karmenad jöwet bloos be Mechtholds Mamm! Mamm: Ech jlüew, hei passt wier enne Körte bee. Köeb: Enne Körte, jawohl, on dann wier de jlicke Ambraasch wie letzt' Johr, Mamm? Mamm: De jlicke Ambraasch wie jeddes Johr, Köeb. Noltes Mürke!

Köeb (för Noltes Mürke): Mamm, ech hann Dech för et Fräete jäer! Mamm: Dä Ekelepasch! Köeb: Mott ech , Mamm? Mamm: Köeb! Köeb (för Ekelepasch): Prost, prost Kamerad! Mamm: Fuck Anton! Köeb (för Fuck Anton): Hoch soll se läewe.... Mamm: Klei Schorsch, wat es? Köeb (för Klei Schorsch): ....an de Wangk soll se kläewe... Köeb: Ech jlöw, nau jeht de Poss av! Ech breng nau dä stiewe Ries möt Plüschpruume. Mamm: Stiewe Ries es jood! Dobee drenke mer en Jedeck. Köeb: Nä, nä, jlick twee op eemol? On dann allwier den jjjlllicke Ambraaaaaasch? Mamm: Dat witts do doch, Köeb, dä jlicke Ambraasch wie jeddes Johr, Köeb. Köeb: la, la, la, Hopsassa. Mamm: Noltes Mürke! Köeb (för Noltes Mürke): Mer hant die Fott voll Anthrazit on jonnt noch net no Huus. Mamm: Dä Ekelepasch! Köeb (för Ekelepasch): Oh Tante Traut, oh Tante Traut, wat hatt ehr fiese Blage. Mamm: Fuck Anton! Köeb (för Fuck Anton): Ech kann net mehr, ophöere, ophöere... Mamm: Klei Schorsch, do lötts mech wahl net hange! Köeb (för Klei Schorsch): Ooge tuu on duur! On dann nix wie weg! Kommt Jonges!

Mamm: Hallo Köeb, dat wor doch wier en schüen Fess! Köeb: Jawwwolll, ja, et hai net bäe-bäeter sien könne. Mamm: Ech jlöw, mer maake no Schluss! Köeb: Modd Ehr all en't Bedd? Mamm: Jewess! Köeb: No drenkt mar eesch noch en Stängske möt, on dann breng ech Ösch no booewe. Mamm: Nä. nä, kinne Schluck miehr. Schleeit av on dann sind mer flöcks booewe. Köeb: Ech schluut aff on dann dä jlicke Ambraasch wie letztes Johr, Mamm? Mamm: Wat frochste so domm? Ja, dä jlicke Ambraasch wie jedes Johr, Köeb! Köeb: In Order, ech donn minn Bäes!

