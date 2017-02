später lesen Experiment im Theater Krefeld Donald Trump in 60 Minuten FOTO: Petra Diederichs 2017-02-22T18:12+0100 2017-02-22T19:03+0100

Wie viel Trump steckt eigentlich in jedem von uns? Hat jeder das Zeug für den Auftritt als Präsidenten-Double? In der Maskenbildnerei des Theaters endet das Experiment klar: "Yes, we can" - sorry: "We make Krefelder Karneval great again". Mit Puderquaste und Perücke wird ein RP-Sportreporter zum Trump-Abbild. Von Petra Diederichs