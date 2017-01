Fall Werner L.: Drei weitere Festnahmen nach Mord an Krefelder Rentner

Nach dem Mord an einem Rentner in Krefeld hat die Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit dem Fall 13 Personen festgenommen. Von Norbert Stirken

Die Polizei hat am Donnerstag in der Landeshauptstadt einen weiteren Mann festgenommen, der am Raubmord an dem 79-jährigen Rentner Werner Landscheidt aus Krefeld beteiligt gewesen sein soll. Der Festgenommene sei Krefelder und stamme aus Polen, hieß es. Das Amtsgericht Krefeld hat einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erlassen. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Darüber hinaus meldeten die Krefelder Strafverfolgungsbehörden weitere Festnahmen im Zusammenhang mit dem Senior, der im Oktober in seiner Wohnung an der Drießendorfer Straße durch Knebelung mit einem reißfesten Klebeband qualvoll erstickt ist. Demnach hätten Beamte der Mordkommission in Krefeld bereits am Mittwoch zwei Frauen festgenommen. Gegen eine 33-Jährige aus Serbien und eine 37-Jährige aus Polen hat das Amtsgericht Essen Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen Diebstahls erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, im Juli einer Frau in Essen Schmuck im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen zu haben. Dabei soll sich eine der Frauen als falsche Polizistin ausgegeben haben.

Vor den Festnahmen in Essen hat die Staatsanwaltschaft Krefeld in einer Pressekonferenz im Präsidium über die Festnahme von sechs Personen informiert: vier Männer und zwei Frauen – alle aus Polen und einer ethnischen Minderheit angehörend. Alle Personen gehören offenbar zu einer Bande, die im Kleinanzeigenteil in der Sparte Trödel und Antik Personen sucht, die sie bestehlen wollten.

Warum es in Krefeld im Oktober zu dem Gewaltausbruch kam, wissen die Ermittler bislang nicht. Es scheint, als hätten die Beamten mit Erfolg zum Schlag gegen die Organisierte Kriminalität ausgeholt. Moderne DNA-Technik hätten ermöglicht, handfeste Beweise gegen die Tatverdächtigen sicherzustellen. Die Festgenommen waren mit ihrer Masche überall in der Region bis ins Ruhrgebiet aktiv.

Ferner sucht die Polizei im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Mordfall Landscheidt nach einem weiteren Tatverdächtigen. Es handelt sich um Marko Strauss. Das Amtsgericht Krefeld hat einen Haftbefehl gegen den 52-Jährigen erlassen. Hinweise an 02151 6340.