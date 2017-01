später lesen Krefeld Ein Ingenieur über das apostolische Glaubensbekenntnis FOTO: Lammertz FOTO: Lammertz Teilen

2017-01-16T17:47+0100 2017-01-17T00:00+0100

Gerd Goldmann ist von Hause aus promovierter Ingenieur und damit naturwissenschaftlich begabt - allerdings ist er ein Naturwissenschaftler, der den Glauben an Gott nie verloren hat, im Gegenteil: Er hat sich der Theologie, der Bildung und Ausbildung in Fragen des Christentums verschrieben: Die letzten acht Jahre seines Berufslebens hat er hauptamtlich das freikirchlich getragene "Forum Wiedenest" geleitet, eine biblisch-theologische Akademie, die christliche Jugend- und Erwachsenenbildung betreibt. Nun bietet Goldmann in Krefeld wieder einen sogenannten "Alpha-Kurs", einen Glaubensgrundkurs, an - "im Grunde thematisieren wir das apostolische Glaubensbekenntnis", sagt er. In dem Kurs werden grundlegende Elemente des christlichen Bekenntnisses vorgestellt und diskutiert.