Krefeld: Ein Jahr im Chempark: Knapsack

Die Bilanz für das erste Jahr im Uerdinger Chempark dürfte gut ausfallen: Im Auftrag von Lanxess ist die InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG seit Dezember 2015 dort und im Chempark Dormagen aktiv. Knapsack entstand einst als Ausgliederung aus der Höchst AG und in einzelnen Sparten als gemeinsame Gründung mit RWE und Degussa. Von Norbert Stirken

Die InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG ist auf Wachstumskurs und seit gut zwölf Monaten auch in Krefeld im Chempark in Uerdingen im Auftrag von Lanxess aktiv. Dazu hat sie eine eigene Präsenz vor Ort gegründet. "Die gute Auslastung an diesen Standorten ist Beleg für den Erfolg unserer Wachstumsstrategie. Als Industriedienstleister hat man es nicht nur mit Maschinen zu tun, sondern auch und vor allem mit Menschen. Wir wollen den Menschen, für die wir arbeiten, so nah wie möglich sein", betont Ralf Müller, Geschäftsleitung InfraServ Knapsack.

"Das gilt für die vielfach seit Jahren bestehenden vertrauensvollen Partnerschaften am Standort im Chemiepark Knapsack ebenso wie für die Zusammenarbeit mit neuen Vertragspartnern." Zu den erwähnten neuen Vertragspartnern gehört seit dem vergangenen Jahr auch der Spezialchemie-Konzern Lanxess (vor mehr als zehn Jahren aus der Bayer AG hervorgegangen), der sich im November vor einem Jahr für die InfraServ Knapsack als Rahmenvertragspartner für Engineering-Dienstleistungen in Deutschland entschieden hatte. "Die Kooperation zeigt, was für ein hervorragendes Standing wir als qualifizierter und zuverlässiger Dienstleister über die Grenzen Knapsacks hinaus mittlerweile haben", sagt Müller. In der Lünendonk-Liste des gleichnamigen renommierten Marktforschungsunternehmens belegt InfraServ Knapsack nach Inland-Umsatz einen vorderen Platz unter den "führenden Industrieservice-Unternehmen". Zuletzt schloss sie mit einer Umsatzsteigerung von rund zehn Prozent auf insgesamt 184 Millionen Euro das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr ihrer Unternehmensgeschichte ab. 107 Millionen Euro des Umsatzes entfielen auf den Bereich Dienstleistung.

InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG bietet Leistungen unter anderem in den Bereichen Anlagenplanung und -bau, Logistik, Anlagenservice und Standortbetrieb mit dem Betrieb von Ver- und Entsorgungsanlagen und Infrastrukturservices für die Industrie an, darüber hinaus stellt sie Teile ihrer Dienstleistungen in ganz Deutschland zu Verfügung.

Der Industriedienstleister ist ein attraktiver Arbeitgeber, so zeichnete beispielsweise das Bewertungsportal kununu GmbH den Industriedienstleister mit dem Siegel "Top Company" aus. Auch die Teilnehmer der Umfrage des Wirtschaftsmagazins Focus bestätigten den Industriedienstleister als Top-Arbeitgeber. Im September 2016 gingen 30 neue Auszubildende an den Start.

