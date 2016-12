Krefeld: Eine Froschkönigin für schwerkranke Kinder

Barbara Lehmann ist Ehrenamtlerin bei den "Froschkönigen", einem ambulanten Kinderhospizdienst des stups-Kinderzentrums. Sie ist vor zwei Jahren einem Aufruf in der Zeitung gefolgt und hat ab April 2015 einen einjährigen Kursus belegt, der sie auf diese einfühlsame Aufgabe vorbereitet hat. Von Julia Schleier

Eigentlich hatte die Krefelderin BWL studiert und auf Messen und Events gearbeitet. Eines Tages habe sie erkannt, dass die Arbeit nicht mehr das Richtige für sie ist und hat sich komplett umorientiert. Jetzt ist sie zum ersten Mal im sozialen Bereich tätig und betreut nun seit einem halben Jahr eine Mutter mit zwei Töchtern, eins der Mädchen ist schwerkrank.

Bei Lehmanns meist zwei bis drei Besuchen pro Woche versucht sie, die Familienmitglieder zu entlasten, hilft bei der Organisation von Terminen und steht den Dreien bei wichtigen Entscheidungen und Sorgen zur Seite. Es liegt ihr besonders am Herzen, auch dem gesunden Geschwisterkind Ablenkung zu bieten, damit es nicht das Gefühl bekommt, zweitrangig zu sein. Die Ehrenamtlerin sagt, dass sie sich einfach "kümmert" und dass dieses Kümmern sehr vielfältig sein kann. Sich selber von dem Schicksal der Familie runterziehen zu lassen, sei der falsche Weg, das hat sie im Vorbereitungs-Kursus gelernt. Lehmann kommt, aufgrund der Dankbarkeit, die ihr entgegengebracht wird, meistens mit einem guten Gefühl von den Besuchen zurück. Der Gedanke des selbstlosen Gebens und Helfens ist für Lehmann besonders in der Weihnachtszeit wichtig: "Wenn man das Glück hat, in einem Umfeld zu leben, in dem das Meiste in Ordnung ist, sollte man dieses Privileg zu schätzen wissen und dafür nutzen, jemand anderem etwas Gutes zu tun. Dafür muss man in seinem Leben manchmal eine neue Richtung einschlagen. Zu viele Leute sind nur ich-fokussiert, lassen die Kommunikation verarmen und sind zu selten wirklich für jemanden da. Weihnachten bedeutet für mich, dem persönlichen Umgang mit Menschen wieder mehr Wert zu schenken und dabei zu versuchen, den Anderen das Leben zu erleichtern. Ein einfaches Gespräch und das Gefühl, nicht alleine zu sein, können schon Welten verändern."

Quelle: RP