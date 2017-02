Krefeld: Es ist Saison: Krefelds Ärzte stellen "erhebliche Infektrate" fest

Nicht nur in Schulen und Kindergärten wird gehustet und geniest. Kranke sollten sich auskurieren. Von Bärbel Kleinelsen

Die Krankenstände in Krefelds Kindergärten, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, aber auch in Seniorenheimen und großen Betrieben sind hoch. Fast überall sind derzeit virusbedingte Infekte der Auslöser. Zahlreiche Erkrankte mussten die Ärzte in den vergangenen Tagen krankschreiben. Trotzdem ist die Ansteckungsrate weiter hoch. Gerade dort, wo sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten.

"Es ist Saison. Die virusbedingte Infektrate ist im Moment erheblich", bestätigt Dr. Joachim Wichmann, Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Fischeln. Besonders betroffen sind auch diesmal Kinder und Senioren. An der Astrid-Lindgren-Schule in Hüls beispielsweise hat die Schulleitung die Eltern darum gebeten, erkrankte Kinder solange zu Hause zu lassen, bis sie auskuriert sind, um weitere Ansteckungen zu verhindern. "Die Regel, die schon unsere Großeltern kannten, gilt immer noch, also ein Tag sollte das Kind fieberfrei sein, bevor es wieder zur Schule kommt", erklärt Schulleiterin Ursula Bongartz. Während der Krankenstand bei den Lehrern bereits wieder abgenommen habe, sei er bei den Kindern und den Betreuern im Öffentlichen Ganztag immer noch hoch. "Wir können alle Eltern beruhigen, die Angst haben, dass ihr erkranktes Kind zu viel Unterricht verpasst. Es gibt immer die Möglichkeit, Hausaufgaben oder Bücher in der Schule abzuholen, so dass die Kinder nicht den Anschluss verlieren", sagt Bongartz.

Auch Wichmann kennt diese Sorge der Eltern. Er sagt: "Es ist tatsächlich so, dass heute in vielen Schulen durch G8 der Stoff stark verdichtet ist und die Kinder auch deutlich mehr Hausaufgaben machen müssen. Da bleibt wenig Zeit fürs Gesund werden." Gefördert werden Krankheiten seiner Meinung nach auch durch fehlende Bewegung im Freien. "Für Spiele an der frischen Luft fehlt heute doch häufig die Zeit."

An den weiterführenden Schulen sind ebenfalls Erkältungskrankheiten ein Thema. Aber: "Ich habe den Eindruck, dass es schon wieder weniger bei uns geworden ist. Es sind nicht mehr ganz so viele krank wie noch vor einer Woche", sagt Jan von der Heydt, didaktischer Leiter der Gesamtschule Kaiserplatz.

Um Ansteckungen zu vermeiden, sollte aus Sicht der Gesundheits-Experten aufs Händeschütteln ganz verzichtet werden. Ein starkes Immunsystem bekommt, wer sich regelmäßig bewegt und in geeigneter Kleidung draußen aufhält. "Die Lunge braucht Mobilität, damit sie ordentlich belüftet wird. Fehlt die Bewegung, wie beispielsweise bei älteren Menschen im Seniorenheim, kann es schnell zu schweren Entzündungen kommen", warnt Wichmann.

Alte Hausrezepte gelten auch in Zeiten von Fitnessuhren und Gesundheits-Apps noch. So sollte regelmäßiges, kurzes Lüften der Räume selbstverständlich sein. Kaltes Wasser über Arme oder Beine verteilt, kurbelt den Kreislauf an, und vitaminreiche Kost schmeckt nicht nur, sondern stärkt das körpereigene Abwehrsystem. Aus Amerika kommt die moderne Variante des Grünkohl-Eintopfs, ein Grünkohl-Smoothie. Wem das zu exotisch ist, der kann auf Orangen oder Kiwis zurückgreifen. Auch Omas Löffel Honig ist gut in Erkältungszeiten, solange der Honig vom Imker kommt und noch alle wertvollen Inhaltsstoffe enthält.

Viel trinken gilt auch jetzt, sagt HNO-Spezialist Wichmann, rät aber von den beliebten Kamille- und Pfefferminztees ab. "Sie trocknen die Schleimhäute aus." Besser wäre Salbei- oder Thymiantee. Und ja, auch Kaffee gelte als Flüssigkeit und sei damit gut, um den Wasserhaushalt des Körpers aufzufüllen.

Wer sich allerdings jetzt noch durch eine Spritze vor der Krankheitswelle schützen möchte, den muss der Mediziner enttäuschen. Joachim Wichmann: "Grippe-Impfungen muss man rechtzeitig vorher, also im Herbst, vornehmen lassen. Jetzt ist es zu spät."

Quelle: RP