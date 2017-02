Krefeld: Falschgeld: Polizei sucht jungen Mann

Für falsche 100-Euro-Scheine versuchte eine Gruppe junger Männer bei Einkäufen am Donnerstag Wechselgeld zu bekommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, registrierte sie gleich zwei Fälle, in denen Falschgeld in Umlauf gebracht wurde.

Um 16.45 Uhr kaufte ein junger Mann in einer Bäckereifiliale an der Erkelenzer Straße in Fischeln Waren im Wert von fünf Euro ein und bezahlte diese mit einem 100-Euro-Schein. Der Schein kam der Verkäuferin jedoch merkwürdig vor und rief ihren Geschäftsführer.

Der folgte dem Mann, der zu Fuß mit einer Gruppe von vier weiteren Männern über die Anrather Straße in Richtung Marienstraße unterwegs war. Er beobachtete, dass einer der Männer in ein Blumengeschäft an der Anrather Straße ging. Dort bezahlte er ebenfalls mit einem 100-Euro-Schein. Wie die Polizei später feststellte, handelte es sich bei beiden 100-Euro-Scheinen um Falschgeld. Die Zeugen beschreiben die Person, die das Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll, wie folgt: Der Mann war etwa 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, von schmaler Statur und hatte relativ helle Haut und leichten Bartwuchs.

Er trug eine dunkle Jacke und eine Käppi. Er wirkte südländisch und sprach akzentfreies Deutsch. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei in Krefeld unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an die Adresse hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden.

(sti)