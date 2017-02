Krefeld: Familienflair im Uerdinger Café Passage

Vor zehn Jahren hat sich Hikmet Canatan nach einjähriger Arbeitslosigkeit als Gastronomin selbstständig gemacht.

Stolz blickt Hikmet Canatan in die große Runde ihrer fast ausnahmslos deutschen Gäste, die die aus der Türkei stammende 58-Jährige alle mit Namen kennt. Die meisten sind im Seniorenalter und kommen seit Jahren fast täglich ins Café Passage an der Niederstraße 20. "Wir sind fast wie eine Familie; ich kenne auch ihre Sorgen und Nöte, aber auch ihre Freuden", sagt die Gastgeberin. Jetzt konnte Hikmet Canatan das zehnjährige Bestehen ihres Cafés feiern.

1975 war sie mit ihren Eltern aus Adana nach Krefeld gekommen, arbeitete als ungelernte Kraft mehr als 30 Jahre bei Philips, wurde mit der Schließung des Unternehmens in Linn 2006 arbeitslos und wagte ein Jahr später den Schritt in die Selbstständigkeit als Gastronomin. Ihre Freundin und damalige Kollegin bei Philips, Nimet Abacik, hatte in der Passage einen Friseursalon eröffnet und Hikmet Canatan auf das benachbarte freie Ladenlokal aufmerksam gemacht.

"Angefangen habe ich mit meinen Nichten Aylin-Selina und Suzan, die auch heute noch an Wochenenden helfen", sagt die Inhaberin. Seit einiger Zeit ist auch ihre Freundin Aynur Gündüz täglich im Laden. "Ohne sie könnte ich das Café nicht führen."

"Die Gäste sagen immer, sie fühlten sich hier wie zu Hause in ihrem Wohnzimmer", sagt Hikmet Canatan. Neben Senioren gehören dazu auch junge Mütter mit Kindern, die in einer Ecke auch Spielzeug finden. "Nur das Mittelalter ist kaum vertreten", sagt die Gastronomin, die im Café rund 50 Plätze und im Hof bei entsprechendem Wetter auch etwa 20 Plätze anbieten kann.

Neben türkischem und deutschem Frühstück bietet sie, die das Kochen von ihrer Mutter gelernt hat, tagsüber unter anderem belegtes Fladenbrot, türkische Vorspeisen und Teigwaren, gebratenes Gemüse, Omeletts, türkische Linsensuppe, selbst gefüllte Weinblätter, Hähnchendöner oder im Ofen gebackene Auberginen mit Hack und Sauce. Auch Süßes zum Nachtisch ist im Angebot - "alles nach Mutters Rezepten selbst gemacht."

