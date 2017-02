Krefeld: Fantastische Weltreise startet in Verberg

Den traditionellen Kostümball der KG Verberg will sich niemand entgehen lassen. "Ausverkauft" hieß es in der Sporthalle am Luiter Weg. Akrobatische Tänze, starke Büttreden und super Musik garantierten einen tollen Abend. Von Bianca Treffer

Riesige blaue und weiße Stoffbahnen, die sich unter der Decke entlang ziehen. Ein 15 Meter breites, handgemaltes Bühnenbild, rund sechs Meter hoch, das die bekannten Verberger Gebäude wie Rennbahn und Kirche zeigt, dazu eine mehrere Meter lange Theke, abgeschirmt von Paravents. Wenn sich die Sporthalle am Luiter Weg so verwandelt, dann kann dies nur eins bedeuten. Die KG Verberg lädt zu ihrem Kostümball ein.

20.11 Uhr ist der offizielle Starttermin am Samstag, aber die erfahrenen Besucher wissen es besser: Sie kommen früher, um das Intro nicht zu verpassen. Wobei es in diesem Jahr auf der Bühne zunächst einmal rot-weiß zuging. Die Karnevalisten aus Leverkusen zogen ein und begeisterten mit den ersten Gardetänzen, inklusive Solotanz von Tanzmariechen Isabell Mühlenberg. Beste Stimmung von der ersten Sekunde an, wozu die Hausband "Die Rheinischen Musikanten" nicht unwesentlich beitrug.

"Es ist schön, die tollen Farben Rot und Weiß auf der Bühne zu haben, aber nun kommt die KG Verberg", kündigte Präsident Ralf Mühlenberg an. Ein herrlicher Einzug, wobei die Kleine Garde mit dem Kinderprinzenpaar Jonas I. und Lena II. den Anfang machte. Die Mittlere Garde, die Blue Devils, mit leuchtend blauen Teufelshörnern auf dem Kopf und einen roten Stoffteufel im Arm, gefolgt von der Großen Garde, die bereits mit Hebefiguren auf dem Weg zur Bühne arbeitete.

Schmunzler beim ersten Sichten des Elferrats: Die Karnevalisten hatten sich dem Motto des Abends "Eine fantastische Weltreise" angepasst und marschierten in bunten Hawaii-Hemden mit Sonnenbrillen und Strohhüten Badeutensilien schwenkend und Rosen werfend ein, um danach an der elf Meter langen Elferrat-Bühne, die mit jeder Menge Reisestempel, Wegweiser und Landesschilder geschmückt war, Platz zu nehmen.

"Wir haben euch das Schönste und Beste mitgebracht, was wir zurzeit in Verberg haben, unser Kinderprinzenpaar", rief Mühlenberg ins Publikum, wobei Prinz Jonas I. und Prinzessin Lena II. die Besucher aufforderten sich anzuschnallen und auf dem Verberger Flugplatz mit in die Lüfte abzuheben. Und der Flug ging hoch hinaus, denn die KG hatte wieder ein Programm zusammengestellt, das sich sehen lassen konnte. Ob Markus Krebs mit seiner Hocker-Rocker-Show, Knacki Deuser oder der Büttenredner Christian Pape - ein Programmhöhepunkt jagte den nächsten. Wobei die Musik ebenfalls nicht zu kurz kam. Die Mönchengladbacher Formation "Dröpkes", die aus Köln stammende Musikkapelle "De Botzedresser" und die "Original Eschweiler" mit ihrem rheinischen Bigband-Partysound ließen die Bühne beben. Dazwischen Gardetänze der KG Verberg, deren Choreographie die Besucher mitriss. Natürlich ließ es sich auch das Prinzenpaar der Stadt Krefeld mit seinem Gefolge nicht nehmen, dem Kostümball ihre Aufwartung zu machen. Dieter I. und Britta I. stießen auf ein närrisches Volk in bester Stimmung.

Quelle: RP